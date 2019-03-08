政府擬限醫療劵配眼鏡費　業界與病人組織不認同　倡政府加強監管

政府本月內會公布檢討醫療劵成效。消息指，當局有意限制長者配眼鏡使用的醫療劵金額，每兩年最多可用1,000元。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦直斥做法是削弱長者的選擇權，單是限制視光師服務是踐踏他們的專業，然而他亦認為部分業界的做法有改善空間，歡迎政府監管。 社區組織協會幹事連瑋翹亦不認同，政府就長者配眼鏡使用醫療劵的金額設上限。他指出，若視光師業內出現害群之馬應由政府介入調查，而非本末倒置向長者開刀。

政府擬限醫療劵配眼鏡，伍尚舜不認同做法。（資料圖片）

香港執業眼科視光師協會會長詹振邦狠批政府擬就限醫療劵配眼鏡費設限，他不認同封頂做法，強調單單限制視光師服務是歧視及踐踏專業；做法亦令長者得不到視光服務，削弱他們的選擇權，「要他們自資補錢，或者令他們直接不驗眼，失去醫療劵作用。」

詹振邦：長者自由決定不應該設金額上限

2018年間，第一部分註冊視光師的每宗申報金額中位數為1,951元，金額是否較高？詹振邦解釋，現時視光師提供的綜合眼科檢查，收費由300元至800元不等，而一副漸進式眼鏡價錢由2,500元起，「配了漸進式眼鏡後，若果加購一副太陽鏡便差不多數千元。」他又指，每個人的近視深淺、眼鏡片的厚薄等都不一，難以評論數千元一副眼鏡是否昂貴。

社區組織協會幹事連瑋翹表示，曾多次接獲長者反映，去配眼鏡時會被要求先提供身份證，了解他們所擁有的醫療劵金額，「有4,000元醫療劵，結果長者配了一副3,999元的眼鏡」；或者要求他們先購物後方獲安排驗眼。 有4,000元醫療劵 獲安排配3,999元眼鏡 聽眾白女士致電指，認同政府有意就配眼鏡的金額封頂，指有朋友以了5,000元的醫療劵配眼鏡，「我覺得他們好蠢，有人配4,000元，亦有配了2,000多元！其實是任由眼鏡店內的人士開價。」 對此，詹振邦直指做法不正確，「眼鏡行業有好多不同模式，在使用長者醫療劵的情況是不理想，應該要改變。」他續稱，政府的醫療劵可以利用數據進行監管，倡議政府若發現有單一個視光師同日做了多宗大額交易，或者有視光師在多個的店鋪「掛單」時，可以介入調查。

詹振邦重申，協會在2016年曾發收取醫療劵的工作指引，惟政府醫療劵組無向他們了解或表達意見。而協會亦曾主動地向政府醫療劵組反映，有業界向長者濫收費，「打電話去醫療劵組及報警，結果該人士及其店舖不能夠再使用醫療劵，好明顯有阻嚇性。」

連瑋翹也認同，若視光師業界內有害群之馬，政府應該主動調查及打擊，不應該向長者開刀，「若一個長者不懂得善用8,000元，其實都會被人濫用」；政府的醫療劵組應該加強教育長者如何有效地使用醫療劵，以及加強對服務提供者的監管。