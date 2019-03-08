咖啡連鎖店推大灣區培訓計劃　青年可享津貼　梁振英出席活動

粵港澳大灣區的發展為本港青年與內地交流提供更多機會，為讓本港青年融入大灣區，咖啡連鎖店太平洋咖啡和港專學院開展「『沖』出夢想─太平洋咖啡x港專@大灣區首個創業培訓計劃」，計劃將提供培訓和補貼，協助有志在咖啡行業發展的青年在大灣區內創業和生活。

華潤集團粵港澳大灣區發展辦公室主任兼秘書長李浩然指，參加者將有機會得到「足夠開一間店」的創業資金支援 。（張浩維攝）

勝出比賽可獲創業資金

讓香港青年能深度融入大灣區，華潤集團旗下的咖啡連鎖店太平洋咖啡和港專學院開展「『沖』出夢想─太平洋咖啡x港專@大灣區首個創業培訓計劃」，計劃將會由港專學院提供主要培訓，太平洋咖啡提供大灣區生活及實習機會，記者追問計劃具體報名時間、實習薪金等詳情，負責人稱要留待日後公布。

華潤集團粵港澳大灣區發展辦公室主任兼秘書長李浩然表示，第一期計劃將招收20至50名青年，參加者先將會在港專學院接受咖啡沖調課程及商業營運等培訓，其後將到太平洋咖啡設於大灣區內的分店進行實習，培訓及實習期將不短於六個月。參加者其後可參加創業比賽，有具可行性的創業計劃者，將獲得「足夠開一間店」的資金支援。

全國政協副主席梁振英（後排右二）出席啟動儀式。（張浩維攝）

北上實習有香港水平工資

陳浩然續指，計劃將會為參加者提供貼近本港消費水平的生活津貼，而在參加者在實習期亦可得到與本港薪金水平相若的工資。陳浩然指，因太平洋咖啡在深圳設有40多間分店，且深圳生活較便捷，故在第一期計劃中，實習地點將以深圳為主，其後計劃中，參加者將有機會到大灣區除香港外的其他城市實習。

梁振英今天出席活動，離開時再就吳文遠案作回應。（張浩維攝）

梁振英兩會小休回港出席

計劃於今日（8日）在香港與北京同步舉行啟動儀式，由太平洋咖啡首席執行官（香港及海外）Jonathan Somerville和港專協理副校長李慧慈負責簽署，並由全國政協副主席梁振英、華潤創業董事會主席陳朗及港專學院校務委員會主席劉佩瓊見證。

被問及邀請梁振英見證啟動儀式的理由，李浩然指，梁振英「一路對大灣區的事情好上心，且是港專前校董。」

梁振英在活動後，被追問吳文遠擲三文治案獲判無罪、法官質疑檢控決定不合常理的說法，他指不存在遷就他而作出檢控決定。