香園圍口岸旅檢大樓免稅店、超市招租　設免租期

耗資337億元的蓮塘/香園圍口岸料於今年啟用，政府產業署正就口岸旅檢大樓的商店，包括超級市場及免稅店。招標文件未有透露口岸啟用口期，但指如租約生效日期早於香園圍口岸啟用日期，該期間可免租。 除了有商店進駐，口岸亦有一個設有逾400個公眾泊位的停車場，其中近三成車位設有電動車充電設備，同樣正招標。

連接香港與深圳東部的蓮塘／香園圍口岸，預計今年落成，是第七個連接港深的陸路口岸。（視覺中國）

旅檢大樓1樓設商店

政府產業署現就位於新界香園圍口岸旅檢大樓1樓出境限制區第5號舖位及2樓入境限制區7號貯物房的政府物業招標，租期為三年。產業署指出，第5號舖位舖位只可作一般零售業務，包括貯存、售賣及展示免稅酒及煙草、葡萄酒、香水、化妝品、雜貨及其他相關產品；至於7號舖貯物房則用作貯物用途。

除了免稅店，旅檢大樓1樓離境大堂外佔地125平方米的第4號舖位將招標作超級市場，租約同樣三年。有意入標上述兩個項目的投標者，必須於4月4日中午12時前把投標書放入北角渣華道333號北角政府合署地下的政府物流服務署投標箱內。逾期的投標概不受理。

香園圍口岸停車場設有451個泊車位。（政府產業署招標文件）

電動車車位佔三成

此外，口岸的停車場正招標。投標文件訂明停車場需24小時運作，共有451個公共泊車位，私家車佔最多，有280個，其次是附有充電設備的私家車車位，有126個。至於電單車及傷殘人士專用車位則各有36個及9個。招標條款列明，停車場初時需將一半車位供網上預約。

收費方面，日租收費不得超過時租收費額的八倍。而政府亦有權要求停車場提供免費泊車優惠。每次免費泊車優惠時間最長為15分鐘，如逾時停泊，最低消費為兩小時泊車費。