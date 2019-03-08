【長者醫療券】配眼鏡、驗眼上限每兩年1000元　視光師表明反對

食物及衞生局本月會公布有關長者醫療券的檢討報告，有消息指，當局會就長者配眼鏡可申領金額加設上限，限制每名長者每兩年可用1,000元，超出限額需自掏腰包。 食衞局邀約多個視光師組織今（8日）會面，聽取意見。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦在會後表示，政府向他們提出，擬限制長者使用視光服務的金額，包括配眼鏡及驗眼，上限為每兩年1000元。視光師組織認為限制不可接受，並指如政府一意孤行，不排除會有激烈行動。

食衞局邀約多個視光師組織今（8日）會面。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦（右）在會後表示，政府向他們提出，擬限制長者在使用視光服務的金額，包括配眼鏡及驗眼，上限為每兩年1000元。（李澤彤攝）

4個視光師組織與食衞局會面，局方代表共8人，包括食物及衞生局常任秘書長(衞生)謝曼怡，會面約2小時。會後詹振邦指，政府向他們提出，擬限制長者在使用視光服務的金額，包括配眼鏡及驗眼，上限為每兩年1000元。

4個視光師組織認為設限制不合理，表明反對，並指如政府一意孤行，不排除會有激烈行動。