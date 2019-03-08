大嶼山巴士申請加價一成待批　原來按票價調整機制加幅不止多2倍

新大嶼山巴士於去年9月提交加價申請，平均加幅為9.8%，比上一次、2008年加7.24%為多。不過根據巴士票價調整的方程式，嶼巴票價的加幅可高達35.82%，較現時加幅多出近2.7倍。 不過，政府強調方程式運算結果僅供參考，實際上需要考慮各項因素，包括市民的負擔能力、服務質素等。

新大嶼山巴士於去年申請加價9.8%。（資料圖片）

方程式運算結果可加近36%

根據運輸署向立法會提交文件，政府考慮巴士票價調整時，將按照運輸業的工資變動、物價變動等，根據既定的方程式運算出調整幅度。而根據運算結果，嶼巴的可調整幅度為「+35.82%」，較現時申請加9.8%高出近2.7倍。

票價調整方程式： 0.5 X 運輸業工資指數變動 + 0.5 X 綜合消費物價指數變動 – 0.5 X 生產力增幅

由於嶼巴對上一次加價為2008年，故無論於家庭住戶月入中位數及綜合消費物價指數，均出現大幅變動，分別增加56.67%及34.45%，同時因此令方程式運算結果出現驚人數字。

政府於文件中亦標明，上述數據僅供說明及參考之用，政府於評估巴士票價調整時，非單一依靠方程式結果，而有各項考慮因素，包括自上次調整票價後的成本及收益變動、預測未來的成本及收益、巴士公司可獲得合理的回報率、市民的接受程度及負擔能力，及服務質素等。

新大嶼山巴士於去年引入雙層巴士。（資料圖片）

新增多項安全裝置 將委任安全總監

另外，當局指嶼巴於2018年的意外率較前兩年有所增加，由2016年的平均1.6宗增至4.4宗，不過九成屬輕微個案。就改善服務質素，嶼巴於2018年7月起購置的巴士將備有主動限速裝置、電子穩定性控制裝置及安裝安全帶，並會進一步探討安裝司機監察裝置等。而嶼巴亦會於本年內委任安全總監，以監察嶼巴安全及培訓事宜。另外，嶼巴目標於2020年年底前於八個巴士站安裝實時巴士到站顯示屏。