邱騰華：香港可在一帶一路或大灣區發展得益　與內地融合有新衝擊

港府近年多次提出配合內地政府的一帶一路及大灣區發展，鼓勵港人北上就業就學。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（9日）出席電台節目時就形容，本港及內地交流頻繁，在一帶一路或粵港澳大灣區發展下，本港亦會增加了就業機會及經濟增長，而除了重點城市，周邊地區及產業亦會有協同效應。他舉例指，本港年輕人創業時需要基地，而內地正正可以配合年輕人需要；又指港人與內地比較及融合時，亦可有新的衝擊。

商務及經濟發展局局長邱騰華（資料圖片）

邱騰華又認為，本港電影業仍然有大優勢，有能力能發展成電影基地，而港產片進入內地市場不一定是香港電影業主流，亦可向東南亞市場發展。他透露，早前與電影業界會面時，得悉業界認同香港電影業在國際上仍有一定優勢；重申政府會助電影業界走出香港，包括向內地及東南亞發展，為配合電影業大力發展，港府決定向電影發展基金注資10億元，包括支援新晉導演，其中「首部劇情電影計劃」的資助額上限將由500萬元增至800萬元。



另外，港府新一份財政預算案宣布撥出3.5億元支援旅遊業，邱騰華解釋，有關資金包括了旅發局營運所需資金，同時亦要加強及更新本港主題公園，並想方法吸引長途旅客到港。