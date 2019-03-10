注資十億元支持本地電影業　陳茂波：要延續「東方荷里活」美譽

財政司司長陳茂波今日（10日）撰網誌，提及政府支持保育舊電影，亦重視未來電影業發展，因此在財政預算案撥款二千萬元，協助香港電影資料館修復舊電影及加快數碼化，另外亦在下年度向電影發展基金注資十億元，支援本地電影業的發展。 他指，出香港的年青人充滿創意，只要在其有需要時輕扶一把，將定有更多具有香港特色的電影上畫，延續香港「東方荷里活」的美譽。

香港電影資料館人員檢查菲林狀況。（財政司司長網誌圖片）

陳茂波在網誌談及電影業發展，以及保存舊電影的重要性。陳茂波指，一些難能可貴的影片資料，能為的歷史提供重要的填白和補充資料，因此為舊電影菲林加以保存及修復相當重要，但不少菲林已滿佈傷痕，有賴香港電影資料館人員修補每格菲林，進行數碼修復。

未來五年將放映150部舊電影

為支持電影資料館的工作，陳茂波指已宣布撥款二千萬元，協助資料館增聘技術人員及添置器材，又透露未來5年內，資料館將修復150部舊電影並作特別放映包括新馬師曾與白雪仙的歌唱片《兩個歌王》、任劍輝與白雪仙的時裝喜劇《好事成雙》等。

資料館人員為影片進行數碼復修。（財政司司長網誌圖片）

將向電影發展基金注資10億

陳茂波又指，要將本港電影「承先啟後、發揚光大」，會在下年度向電影發展基金注資十億元，支援本地電影業的發展。新增注資將用作擴大第六屆首部劇情電影計劃的規模，得獎隊伍名額倍增外，每隊資助額亦會增約百分之五十。

另外，電影製作融資計劃的製作預算上限將提高至六千萬元，每部電影的資助額上限提高至九百萬元，支持本地中型預算電影製作。

陳茂波相信年青人充滿創意，只要有需要時輕扶一把，將來會有更多具有香港特色的電影上畫，延續香港「東方荷里活」的美譽。