【遊日注意】天皇下月底退位　港日「黃金週」撞期　機票價格倍升

復活節長假期就到，今年的假期只需額外請四日大假，就可自製「十連休」，若想再放多兩日假，更可連同勞動節放13日悠長假期。不少港人會趁長假外遊，尤其日本向來是熱門外遊地。不過，今年現任天皇明仁將於4月30日退位，5月1日則是皇太子德仁接任「新日皇」，日本將由4月27日至5月6日，有長達10日的超級黃金周，和香港復活節檔期有重疊。 《香港01》於本月初及中旬分別搜尋本港4間航空公司機票價，旅遊旺季、4月的來往本港與日本的一周機票，包含附加費、服務費最貴近8,900元，比5月最平的1,500元貴近6倍；亦有廉航相隔一周預訂，機票價格則翻一倍。準備外遊的市民要留意了。

旅遊勝地日本，向來是港人最愛的外遊國家。（資料圖片 / 黃永俊攝）

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本港今年的耶穌受難節是星期五（4月19日），而復活節紅日則在星期一（4月22日），單是紅日再加星期六、日，已經可連放四日，只需要請4月23日至26日，再加上星期六（27日）及星期日（28日），打工仔即可一連放十日假。若再額外放4月29、30日，更可連勞動節紅日，一口氣放13日。

不過，想自製長假再到日本旅遊，就要格外留意，因今年會撞上日本的超級黃金周。由於日本新天皇即位當日（5月1日）已定為特別法定假期，按照當地法規，在兩個假日之間為上班日，會自動變為連休，即由4月27日至5月6日為止，原本是日本人國內旅行高峰期的黃金周升級為「十連休」。

因此，今年四月中下旬至五月初，對香港或日本而言都是旅遊旺季，日本本地的機票、酒店也相當搶手。旅遊搜尋網站KAYAK資料顯示，港人要在這段時間前往日本東京、大阪或沖繩的「最佳預訂時機」，就要提早1.5個月至2個月，才可節省最高30%至42%機票價。

《香港01》記者分別於3月8日及17日，搜尋多家航空公司的機票報價，分別在4月19日至22日、4月27日至5月1日、及5月11日至15日來往本港與日本東京成田或羽田國際機場的經濟艙機票價格作實測，發現機票已大幅「加價」。

以香港快運（HK Express）為例，3月初搜尋第一組出發回程時間，即4月19日耶穌受難節出發、4月22日復活節星期一回程計算，來回機票價包含燃油附加費由2,939元至4,122元不等。但3月中再搜尋同一組機票，發現報價已升至4,709元至8,452元不等，升幅逾倍。

至於另一組時間，即4月27日星期六出發、5月1日勞動節回港，來回機票報價由3,382元至6,802元，相隔一周後報價則為3,679元至6,362元，即最平的報價升近9%。

3月8日搜尋香港快運機票價，4月27日至5月1日的香港來往日本東京的機票，來回機票價包含燃油附加費等由3,382元至6,802元。（HK Express網頁截圖）

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而港航亦有類似情況，3月初搜尋第一組行程時間、4月19日至22日，報價為5,695至8,885元；本月中再度搜尋，報價已變成6,375元至8,545元，同樣是最平機票價變貴近一成。至於第二組行程時間、4月27至5月1日，兩次搜尋都「無升跌」，同樣是4,685元至6,115元。

相比快運和港航，國泰及港龍的報價變動則比較少。兩次搜尋第一組行程時間、4月19日至22日，來回機票包含附加費、服務費等，同樣分別為8,645元和8,649元；第二組行程時間、4月27至5月1日，國泰則由月初的4,015元，到月中報價略升至4,215元。

國泰航空於4月20日至24日的來回機票包含附加費、服務費等為8,645元。（國泰航空網頁截圖）

如果想「平平地」去日本旅行的港人，可能要考慮一下避開港、日兩大長假期，而選擇延至佛誕出遊。今年的佛誕在5月12日（星期日），翌日為補假，所以請5月14日（星期二）及15日（星期三），就能自製連放5日。

例如香港快運，於本月初搜尋5月11日至15日的來回機票，報價只要1,496元至2,839元；月中的最新報價亦只是1,539元至2,942元。至於港航，報價更由月初的2,945元至4,355元不等，到月中已「減價」至2,945元至3,165元，意味只要避開4月外遊高峰期，機票亦可節省最多三分之二。