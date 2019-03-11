教育局將於新學年投放2600萬優化課程　增強中小學生抗逆力

為進一步培養學生以自尊自律、勇於承擔和敢於求變的態度面對挑戰，教育局將於新學年以2600萬元，優化兩個學生成長計劃，涉及的全年額外開支約為2600萬元；其中在現時為小學而設的「成長的天空計劃」，當中的透過一系列、歷奇親子活動協助小四生掌握面對逆境的知識、技能和態度的「輔助課程」，將於新學年為參與學校提供津貼，由小四至小六完成整個「輔助課程」學校，可獲津貼總金額介乎136,854元至385,104元。

教育局將於新學年投放2600萬元優化課程，以強中小學生抗逆力。(資料圖片)

教育局今日（11日）向所有公營小學及中學發出通函，公布小學「成長的天空計劃」及中學「多元智能躍進計劃」的優化安排及申請詳情。

教育局表示，凡獲批在 2019/20 學年開辦兩班或以上小四年級的官立及資助小學，可申請「成長的天空計劃(小學)」津貼，以為在成長過程中有較大輔導需要的小四學生舉辦「輔助課程」，活動內容包括加強老師處理學生問題及與學生溝 通的技巧；協助家長提升管教子女及與子女溝 通的技巧；加強家長及老師間的互相支持及溝通，從而共創「抗逆文化」以扶助 學生成長等。由小四開始至小六為止，學校每年開辦一組「輔導課程」均可獲津貼，涉及總金額介乎136,854元至385,104元。

有意申請「成長的天空計劃(小學)」津貼的官立及資助小學須於 2019年4月1日至5月17日期間，透過「成長的天空計劃(小學)網上平台」提交申請，逾期申請將不會受理，教育局會於2019年5月24日或之前，透過平台通知各學校申請的結果；而獲批的學校可開辦多一或兩組「輔助課程」，須取得家長同意並為學生進行識別，以24 名或以上學生為兩組，而36名或以上則開辦3組。

教育局將於4月2 日為學校舉行簡介會。

中學方面，由2006/07學年開始，教育局與多個紀律部隊合作，包括警務處、消防處、懲教署、香港海關、入境事務處、民眾安全服務隊及香港少年領袖團，推行「多元智能躍進計劃」，為中學生提供紀律及團隊訓練，以提升他們的自律、自信、團隊精神和抗逆能力，並增進師生關係。由於計劃的成效顯著，並深受學界支持，教育局已將計劃恆常化，並由2018/19學年起，逐步增加訓練名額，讓更多學生受惠。而教育局亦會繼續為負責計劃的教師提供一系列的專業培訓。