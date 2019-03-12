遊艇位違規租泊　申訴署批海事處視若無睹、安排不足

早前有傳媒報道指，有人涉嫌霸佔避風塘，以出租遊艇泊位；又或違反地契，以船廠出租泊位。申訴專員公署今日﹙12日﹚發布主動調查報告，指海事處在規管遊樂船隻繫泊設備的分租活動上，以及在繫泊位置的使用安排和輪候等，均有不足之處，泊位供不應求，間接引發非法浮泡、霸佔避風塘、船廠出泊位等。

早前有執法機構於觀塘公眾碼頭展開代號「先行者」聯合行動。（黃偉民攝/資料圖片）

申訴專員公署指，2017年12月之前，海事處批出敷設私人繫泊設備的書面允許，均訂明設備只可供｢指定船隻｣繫泊，即不可出租予其他船隻使用。不過海事處2013年核查發現，逾四成的設備，都並非由設備擁有人的船隻繫泊，出租情況普遍。

公署指，調查後發現，海事處在2008年至2013年間，並未就分租個案採任何執管行動，對違規分租｢視若無睹，令相關條款形同虛設｣。

四遊艇會霸佔泊位謀利 變相公共資源補貼遊艇會生意

近年遊艇泊位有供不應求現象，公署指，截至去年6月30日，全港43個繫泊設備中，有41個爆滿，輪候個案逾500宗，最長輪候時間達14年。公署又關注，有4間遊艇會可長期出租繫泊設備謀利，變相以珍貴公共資源補貼遊艇會的生意。

申訴專員劉燕卿(中)發表主動調查報告。(鄭子峰攝)

另外，調查又發現，海事處對非法浮泡的執管欠阻嚇力，違法人士只需在｢移除通知書｣列明的限期前暫時移走浮泡，就無需承擔後果，過往對非法浮泡是｢零檢控｣。

對於有傳媒報道指，有人以浮躉在觀塘避風塘｢霸位｣，再供遊艇停泊，公署指在實地觀察後，確發現不少遊艇靠泊於登岸浮躉及平面工作躉。公署續指，關注是受否有影響其他船隻公平使用避風塘的權利，建議海事處密切監察情況，並與警方加強打擊以非法手段，影響船隻使用避風塘的行為。

基於上述問題，公署建議檢討並考慮修訂法例，重新執行繫泊設備只可供｢指定船隻｣使用的規定；又應檢討非法浮泡的執法策略，考慮縮短通知期限；並密切監察躉船在避風塘內供遊艇靠泊的情況，以及聯同警方打擊以非法手段驅趕船隻的行為。