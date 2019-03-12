有線前營業員騙3客戶　當人肉提款機盜11萬　官斥處心積慮囚20月

前有線電視營業員作推銷工作時，遇上一名智力偏低男子，並發現該男子易於哄騙，便訛稱替男子安裝其他服務，如內地電視台及WiFi等以騙款，後更騙取對方的提款卡密碼提款。該營業員事後又以類同手法，再騙兩名男女的提款卡及密碼，全部合共騙取近11萬元。營業員早前承認盜竊等13罪，案件今（12日）在區域法院判刑，被告在最後求情中自稱經歷失敗的中港婚姻，希望能得到輕判，法官即斥他處心積慮犯案，判他入獄20個月。

被告陳常柏在區域法院承認2項以欺騙手段取得財產罪及11項盜竊罪。(資料圖片)

求情稱歷失敗中港婚姻

被告陳常柏，34歲，承認2項以欺騙手段取得財產罪及11項盜竊罪。

辯方求情透露，被告與父親同樣經歷失敗的中港婚姻，指被告的內地妻子獲單程證來港後嫌住所狹窄，離他而去，6歲兒子由被告雙親照顧。他望法庭輕判，以讓他陪伴兒子。

受害人均是智力低或退休人士

法官判刑時指，被告違反誠信，以職員身分騙取信任，事主更涉低智力者及退休人士。他斥被告犯案經過計算，初假裝職員推銷，後變本加厲偷卡及密碼，又稱無力償還逾11萬的騙款。

假稱買電視帶事主往提款

案情指，被告於2016年11月至2017年10日任香港有線電視有限公司的高級營銷代表。他於2016年尾向智力較低的區姓事主（44歲）聲稱替他安裝內地電視頻道及Wi-Fi等，收取共2800 元，但並無履行以上兩項服務，且再以買電視之名索錢。他又曾帶區到櫃員機，讓對方按密碼後，他再輸入提取款項。被告翌年續以還錢之名索銀行卡，再擅自取錢。

假稱維修騙事主轉帳

此外，被告上門向龐姓女事主（53歲）稱是有線職員來維修，藉詞辦自動轉帳，索取銀行卡及密碼盜4萬。被告又上門向退休的男事主（71歲）聲稱可以優惠價買手機，期間偷取卡和密碼，提走1.9萬港元。

被告在警誡下承認上門傳銷時遇見區，覺區智力低於常人，知道無論用什麼理由哄騙他，都會有求必應。而被告已把他騙來的錢已賭波及賭馬輸光了。

案件編號：DCCC181/2018、DCCC472/2018