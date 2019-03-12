消防員執勤遇電梯急降傷頸及背　向電梯公司及法團索償590萬

4名消防員於2012年在深水埗一大廈執行職務時，乘搭的升降機突急墮至地下，令其中3名消防員受傷。其中一名受傷的消防員聲稱頸和背受傷，向大廈的業主立案法團及負責該升降機保養維修的電梯公司索償。法團和電梯公司承認相關責任，但對索償金額有爭議，案件（12日）今在高等法院開審。據悉，消防員共索償590萬元。

原告祈德恩（譯音）稱意外前能於22分鐘內跑4.8公里。（朱棨新攝）

意外前能在22分鐘跑畢4.8公里

祈的律師在庭上指，祈1985年加入消防處。他在意外前身體健康，能夠在22分鐘內跑畢4.8公里。他在2012年4月30日的意外中，和其他消防員受傷。祈的頸和背的軟組織受傷，該位置常感痛楚，曾注射藥物舒緩。

此外，祈的頸和背活動能力下降，一般走路也受影響。律師指，祈在意外後至2016年間共接受三輪物理治療，病情大為改善，但祈在意外後卻變得焦慮和易怒。

被告指祈已康復

首被告的代表大律師指，不爭議祈在意外前身體健康，但指根據證供，祈在意外後數月已康復。

據悉，祈現索償約590萬元，政府已向祈支付約110萬元的僱員賠償，他將來可獲賠償金額，應可扣除已收取的賠償。

案件編號：HCPI421/2015