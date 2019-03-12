【埃航空難】曾成毅友人　捐款支持聯合國項目助推動其平權夢想

港人曾成毅Victor在埃塞俄比亞空難中喪生，身邊朋友與同事大感不捨。Victor生前積極推動環境保育及人權平等，於聯合國環境署工作。於中學時代認識Victor的友人廖先生憶述道，在他心中的Victor是一個相當有熱誠的人，而且永遠都以別人為先，關心他人感受多於自己。Victor生前的夢想是非洲女性獲得人權與平等，廖先生希望透過支持聯合國項目，讓Victor的夢想有一天能實現。

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廖先生回憶當初之所以認識Victor，全因一次青年活動。「當時我正讀中六、七，我跟Victor不同中學，但大家都參加了青協舉辦的考察活動，大家剛巧獲分派同一組。」他眼中的Victor，是一個具熱誠的人：「Victor對真理的追求很貫徹，他永遠都是第一個舉手發問的人，永遠都是最後一個離開。」

廖生亦指他印象中的Victor經常笑著：「他很關心別人的感受，在我印象中他永遠都是笑著面對的。就算他遇上挫折都會笑著跟別人說話。」Victor生前於聯合國推動可持續發展與人權平等，特別關心非洲女性的權益，「你可以想像在非洲這類落後且男性主導的地方，女士（地位）是很卑微。他正正找到這是問題所在，夫妻兩人一起飛抵非洲，於當地定居並長註在非洲了解問題。」他補充指Victor會跟當地官員商量，推廣人權和女權平等。對於Victor為了實現非洲平權而放棄於香港安穩的生活，廖生以偉人形容他：「我相信沒幾個香港人能像他般，滿懷理想地去做一件事。」

為了可以實現Victor的夢想，廖生捐款支持Victor於聯合國所做的項目，希望有一天能達成他生前的願望。「聯合國項目是提倡環境改善和人權平等，他在生時都希望這個項目可以成功，他很希望非洲人能得到平等。我相信亦希望聯合國的項目能成功，把他的使命感延續下去。」