考評局未來四年獲撥3.6億　會否凍結考試費？秘書長：無直接關係

考試及評核局秘書長蘇國生今日（13日）出席傳媒茶聚時表示，隨着中學文憑試考生人數下降至2022年，會增加考評局財政壓力，情況「越嚟越差」，不過由於未來四年獲政府撥款3.6億元，故兩至三年內會與政府商討考評局長遠運作模式及發展。 被問到考評局可否凍結考試費，蘇則指兩者無直接關係，調整考試費視乎多個因素，包括香港經濟狀況、每年通賬及考生負擔能力等。

考評局秘書長蘇國生表示，調整考試費視乎多個因素，包括香港經濟狀況、每年通賬及考生負擔能力等。（胡家欣攝）

立法會上月通過向考評局提供為期4年的非經常開支，合共3.6億元，以支持考評局有效運作。被問到首年撥款金額，考評局秘書長蘇國生表示，每年四至五月會向政府提交營運數據，相信政府在考慮考評局情況後，約一個月後會批出撥款。

考評局2017年整體虧損約千萬 爭開辦國際專業試增收入

蘇國生指，2017/18年度考評局整體虧損約1,000萬，單是文憑試營運虧損錄得約7,000萬，故考評局需要採取開源節流措施，例如爭取開辦更多國際及專業考試，2017年該收益比上年度增800萬；又減省印刷開支約200萬元，例如今年停印考生手冊及文憑試統計報告，僅提供網上版本等。至於會否提高非本地考生考試費以增加收入來源，蘇指未來會審慎研究。

代繳考試費安排由政府決定

政府自今屆文憑試起，連續兩年為學校考生代繳考試費。蘇國生預計，下屆會有約4.6萬名考生受惠，行政安排以不影響考生為大前提，故由考評局與學校聯絡核實學生身份，毋須家長及考生填寫表格，以免為考生帶來不便。

他續指，去年十月已完成首批代繳安排，運作順利。被問到會否將代繳考試費恆常化，蘇指暫時未知道，有關安排由政府而非考評局決定。

至於考評局會否到大灣區推廣文憑試，蘇國生表示，文憑試非普通考試，考生需要修讀相關課程才能應考，故向內地推廣時須以課程先行。

他又稱，若考評局未來需要作這方面發展，亦需要與政府相討，現時對此持開放態度。

稱配合政策 拒公布TSA全級考數據

小三全港性系統評估（TSA）去年全面復考，考評局今年起不再公布申請全級參加評估的學校數目。蘇國生指，考評局配合局方政策，不希望為參與全級考的學校帶來壓力，故今年決定不公布有關數據。