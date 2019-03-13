中原前主管收回佣案　女下屬稱一個荷包兩份用　願全數佣金贈被告

中原地產前主管涉收取女友兼下屬佣金案續審，被告傳召被他形容為「不能浮上面的夫妻」兼下屬楊慧君作供，楊直認兩人會以老公老婆相稱，被告會花費逾百萬在她身上，包括送她鑽石項鍊及皮草等，她知被告有財困，亦願主動幫忙，更稱覺「一個銀包兩份用」無問題，甚至把334萬佣金全給被告也願意，重申與被告無分佣協議。

被告陳裕發在錄影會面中自諭是「隱形戰機」專做大交易。（林樂兒攝）

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官裁錄影口供可呈堂

被告陳裕發，69歲，被控一項代理人接受利益罪，即於2016年6月17日接受其下線地產經紀楊慧君給予的近122萬元利益。

辯方早前反對控方將被告與廉署會面的錄影呈堂，法官今裁定被告是自願作供，接納影片為證據，並宣告表證成立。被告不自辯，辯方傳召其下屬楊慧君作供。

不介意「一個銀包兩份用」

楊供稱，被告偶然下介紹買家鄭翔玲予她認識，被告出於職責曾陪她與鄭參觀天匯單位及簽約。她謂，2016年知悉被告有經濟困難，她視對方為另一半，覺得「一個銀包兩份用完全冇問題」，遂提出金錢幫助。楊強調出於情侶關係相助，與被告的工作關係無關。她說以往也曾借出60多萬，而案發時被告的財困原因為投資股票失利，且兒子讀書開支增加。

被告曾稱要約130萬周轉

被問及轉帳予被告的近122萬是如何計算出來，她回答自己就天匯的交易應獲334萬佣金，扣除15%稅款，除開兩半再減20萬，便會得出該銀碼。楊解釋，被告提她要留錢交税，又著她扣除20萬，因被告曾花逾18萬贈她鑽石項鍊及皮草，但當時被告周轉不靈而刷楊的信用卡付款。她又指，被告用在她身上的款項逾百萬，被告亦說過需要約130萬元周轉，她便提供相近金額。

控方質疑為何要繁複計算金額

控方盤問楊，指她曾向廉署供稱被告當她是契女，兩人非情侶。楊回應當時因尷尬而說謊，但被告是無辜的，所以現時坦承雙方關係。控方追問計算中為何要除以二，楊重申以上原因，並謂如被告需要，「將334萬畀晒佢都得」。控方再問，既然如此，為何以該筆佣金作基數，再繁複地計數。楊堅稱當時剛好收到款項，便隨意以此幫助被告，並說兩人從來沒有分佣協議。

辯方傳畢證人，明天會作結案陳詞。

案件編號：DCCC 333/2018