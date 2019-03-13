【教師墮樓】楊潤雄：教職員向局方投訴會處理　惟會向校方取資料

天水圍東華三院李東海小學女教師上周三（6日）於校內墜樓亡，事件疑涉及校長羅婉儀向教職員施壓，教協要求就事件召開死因庭聆訊，教育局局長楊潤雄表示不會評論事件。惟他指出，倘員工投訴的事件涉及校方日常運作，會交由校本管理；倘有教師就人事關係向教育局投訴，教育局會處理個案，惟不排除向涉事學校取得進一步資料。

天水圍東華三院李東海小學一名女教師疑受高層壓力，於本月6日在校內墜樓身亡。（資料圖片）

楊潤雄今日下午見記者表示，校本處理設投訴機制，以處理校方日常運作，包括學校時間表、功課或膳食安排等，他指倘問題涉及學校範圍內，交由校方處理會較為合適。

至於教職員倘向教育局投訴，有任何違反教育條例的個案，教育局會直接處理並回覆投訴者，惟他指教育局會向校方取得進一步資料並聽取校方的理據，以便跟進情況，又強調此舉不等於交回校方處理。楊續指，香港設有多方投訴途徑，教職員不僅可向校董會或教育局投訴，亦可向立法會議員或工會求助。

教育局曾收針對校長匿名投訴

另外，教育局沒有接獲過來自該名教師投訴，但發言人承認，去年7月曾接獲一宗涉及校長匿名投訴，涉及本學年上課時間表安排。教育局遂要求校董會跟進，其後校方向局方交代跟進情況，教育局之後無接獲進一步投訴。

教協促教局檢討凡事「校本處理」

教協會長馮偉華回應指，教育局若將投訴個案通報學校，相關處理手法較為被動，當局的責任似乎亦會變得愈來愈少。

馮偉華在今日的教協記者會中強調，教育局需要檢討現行投訴機制，並需要糾正凡事「校本處理」的心態，過度將責任推給學校自行處理，令學校無所適從，或會導致權力誤用。