29歲男病人感染侵入性腦膜炎　潛伏期曾到深圳　現情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（13日）調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，個案涉及一名過往健康良好的29歲男病人，他自3月9日起出現發燒、嘔吐、頭痛和頸痛等病徵。 有關男病人於3月11日入住明愛醫院，同日被轉往深切治療部接受進一步治療。臨床診斷為敗血性休克。他現時情況穩定。

潛伏期一般三至四日

病人的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內曾前往深圳。他的家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生防護中心發言人指，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由二至十日，一般為三至四日。

發言人提醒，腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。

中心又指，預防腦膜炎雙球菌感染須採取以下預防措施：

• 用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；

• 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；

• 避免到人多擠迫的地方；

• 避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；

• 旅客前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及

• 旅客從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。