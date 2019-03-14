港商與招商銀行香港分行貸款糾紛　內地法院當刑事判囚18年

因應「台灣殺人案」，保安局建議修訂《逃犯條例》，附表46條移交罪行擴展適用範圍至中國內地及台灣，引起商界迴響。民主黨立法會議員涂謹申今日（14日）表示，早前收到港商郭春生的求助，其於1996年在香港與招商銀行香港分行有簽訂抵押貸款協議，涉及抵押其旗下一間內地有限公司部份股權，及後有還款糾紛，於2009年遭長春市中級人民法院以「合同詐騙罪」刑事起訴，並判囚無期徒刑，沒收個人全部財產，後獲減至囚18年，現於內地服刑已超過10年。涂謹申質疑，貸款抵押協議簽署的全過程均在香港進行，有爭議應由香港法院裁決，港商在內地被刑事判刑，是違返「一國兩制」。

民主黨立法會議員涂謹申（中）今日（14日）召開記者會。（洪嘉徽攝）

據2009年的長春市中級人民法院的刑事判決書，郭春生由內地移居香港，擁香港永久居民身份證，原為凱捷（香港）有限公司股東、董事，於2007年11月13日被吉林省公安廳直屬公安局刑事拘留，因涉職務侵佔，於2009年12月18日由長春市人民檢察院批准逮捕，指他犯合同詐騙罪。

涂謹申：合約在香港簽 有爭議由港法院處理

涂謹申對該個案有質疑，認為是違反「一國兩制」，郭春生當年與招商銀行香港分行簽訂貸款及抵押協議，無論是律師、過程都是在香港進行，用香港法律作為基礎及依歸，應受香港法律的約束及保障，按該合約條交，如有爭議會交由香港法院處理。

涂謹申指出，該個案只是商業糾紛，用本地法律處理，只會針對涉事公司循民事訴訟，而非個人責任，惟招商銀行未曾入稟香港法院。涂謹申指，據他了解，香港警方商業罪案調查科曾接到該舉報，但未有採取搜查、拘捕行動等，是以不涉刑事而結案。兩地法律差異，該案就由香港的民事變成內地的刑事罪行。