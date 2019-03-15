電梯急降索償案　男住客稱下墜時衝力不大　但消防員說要取病假

消防員聲稱執勤時發生升降機下墜意外，令頸及背部受傷，向大廈業主立案法團等索償案，今(15日)在高等法院續審。案發時身處升降機住戶供稱，升降機雖突發下墜至糟底，但撞擊力不大。他又指，意外後未有人聲稱受傷，但有一名消防員稱他們之後要去醫院，以取得假期。

意外時與原告祈德恩同處電梯的法團秘書陳志杰，憶述電梯下墜時衝力不大，又指未察覺意外中有人受傷或叫痛。（朱棨新攝）

原告為祈德恩，被告分別為金椽樓業主立案法團及振明電梯有限公司。祈於2012年4月30日在金椽樓遇上升降機下墜意外。原告已獲政府支付約110萬元的僱員賠償，現向兩名被告則追討約480萬元。

證人是法官秘書

本身為法團秘書的陳志杰稱，他居於涉案大廈的10樓，並出租2樓的某單位。他又案發日到2樓的單位收租，但未有人應門，加上傳出怪味，遂報警求助。

燈罩跌下但未有驚慌

他之後連同4名抵達的消防員，在地下進入升降機。當升降機到達2樓，內門打開，陳打算用手推開外門之際，升降機突然下墜。陳指升降機起初慢慢向下落時，之後速度略為加快，最後「撞一撞」到達糟底，期間升降機內的燈罩跌下。他指到達糟底時撞擊力不大，同時下墮的速度不快，因此他未有驚慌。

未有人叫痛或受傷

升降機中一名消防員問陳有否受傷，而另一名消防員表示他們要去醫院，以拿取假期。陳又指在升降機內未有人聲稱受傷或叫痛。

稍後，在升機降外的消防員打開升機降門，陳等人離開後，便行樓梯到2樓，消防員繼續工作。

案件編號：HCPI421/2015