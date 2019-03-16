基督教勵行會「難民營」基地清拆　總幹事：當日逐層樓興建

已運作30多年的基督教勵行會，將會離開啟德難民營新秀大廈總部基地，並遷往位於清水灣道55號彩雲二邨的一所校舍作為總部新址。今日（16日）於總部進行告別儀式，總幹事張洪秀美表示，勵行會在新秀大廈提供難民服務開始，擴展到現時服務不同的弱勢社群，當年動工時亦遇到不少困難，如因資金問題，「要每間房每層樓去做，逐層樓的興建。」

基督教勵行會將會離開啟德難民營新秀大廈總部基地，並遷往位於清水灣道55號彩雲二邨的一所校舍作為總部新址。（梁煥敏攝）

張太説，2014年知道要遷移後跟政府多次討論，終可告一段落即使搬到彩雲的新總部，期望仍能繼續為九龍東提供有質素的服務，除了現有的服務，還會有新的設施，如數碼學習中心與多用途會堂，相信將會有更多人受惠。

基督教勵行會於1985年成立以來，一直以新秀大廈為總部。（梁煥敏攝）

基督教勵行會於1985年成立以來，一直以新秀大廈為總部，多年來為弱勢社群提供社會服務，人道支援，職業培訓等服務。在此之前，新秀大廈原名為Gray Block，曾被駐啟德的皇家空軍使用。及後被用作越南難民收容所，即啟德北難民營。

基督教勵行會前身是基督教難民服務處，於1987年至1991年正式管理啟德難民營。隨着越南船民撤離本港，該會繼續以此做總部，並將Gray Block易名為新秀大廈時至今日，基督教勵行會已設立了24個服務點，服務逾100萬人次。