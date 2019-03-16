【李東海小學悲劇】公大學者：毋須因個別事件　憂校本管理走樣

東華三院李東海小學女教師疑因受校長壓迫而輕生事件，觸及外界關注投訴機制及校本管理制度。公開大學教育及語文學院院長張國華在港台節目《香港家書》指出，毋須因個別事件，憂慮校本管理制度「走樣」，但承認制度有可改善的地方，例如加強校董對學校財務和行政的認識，教育局可以與學校建立處理學校管理層投訴的機制。

東華三院李東海小學女教師疑因受校長壓迫而輕生事件，觸及外界關注投訴機制及校本管理制度。（資料圖片）

張國華在《香港家書》表示，教育局自2004年提出校本管理，當中要求以往由辦學團體全權管理的校董會，增加教師、家長和校友代表，當時引起極大爭論。

張指，辦學團體當時對改革並不放心，因為開放校董會，意味要增加學校管治透明度，不過，最終經過大辯論後，相關法例獲得通過，學校相繼成立法團校董會。

他表示，法團校董會有外人和不同持分者参與的好處是，如果得到辦學團體和校長的支持，可用較持平的角度，處理糾紛；若校董會未能處理的糾紛，則會變成社會事件，如興德學校的事件，「—件都太多。」

建議建立學校管理層投訴機制

他認為，外界不需要因為個別事件，認為校本管理制度「正在走樣」。相反，他認為法團校董會未能處理好問題，辦學團體無可迴避地要親自處理這個問題；未能妥善解決問題，教育局便要界入。

張國華認為，制度上當然還有可改善的地方，例如加強校董對學校財務和行政的認識。他指，業界現時對投訴學校管理層，包括校長的處理方法，未有共識，建議教育局可與學校建立有共識的投訴處理機制。他續指，教育局成立的校本管理專責小组剛於去年發表諮詢文件，諮詢期於去年9月結束，相信小組整合意見後，會提出改善校本制度的方案。