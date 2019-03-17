政府將撥逾2億元為福利服務單位　推為期4年無線上網先導計劃　

勞福局局長羅致光指，計劃透過獎券基金撥款約2億500萬元，推行為期4年的先導計劃，為約1,350個社會福利署資助的非政府機構所營辦的服務單位，提供無線上網（Wi-Fi）服務的先導計劃，冀助推動社福機構使用更有效率及便利的數碼化設備及運用網上資源，以提升服務水平。

勞福局局長羅致光在網誌談及，《預算案》提出為福利服務單位提供無線上網（Wi-Fi）服務的先導計劃；將透過獎券基金撥款約2億500萬元，推行為期4年的先導計劃，為約1,350個社會福利署資助的非政府機構所營辦的服務單位，包括安老院、殘疾人士院舍、長者中心、綜合家庭服務中心、特殊幼兒中心等，設置無線上網服務設施及承擔相關的經常開支。

無線上網先導計劃預計每日有10萬人次受惠

社署亦會調撥資源，逐步為由署方營辦，包括各區社會保障辦事處及綜合家庭服務中心等在內的約180個社福設施提供同類服務，預計每天有約10萬人次的服務使用者將會受惠。

他指，措施可使居住在安老院舍的「老友記」將能夠利用免費Wi-Fi，與不論身處香港或海外的子女和親友以智能電話或平板電腦進行視像通話，把他們與家人更緊密地連繫在一起。「老友記」更可以上網接觸新資訊，為生活增添色彩。

此外，亦有助推動社福機構使用更有效率及便利的數碼化設備及運用網上資源，以提升服務水平；如安老院及殘疾人士院舍的護理人員，可以透過無線感應器及數據系統，適時監測住客的行為模式及身體健康狀況，為他們提供適時的協助。

合資格的安老及康復服務單位可以申請「樂齡及康復創科應用基金」，藉此採購或借用一些需要Wi-Fi網絡的新研發科技產品，改善服務。