天文台料本周天氣濕暖　周三相對濕度高達100%　周四春分最高26度

撰文：王潔恩
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本港踏入春天，本周將迎接回暖且潮濕的天氣。根據天文台預測，本周一至四（18日至21日）均天晴有陽光，「春分」當日的最高氣溫更達26度。然而，回暖過後卻迎來驟雨，令氣溫下降，下周一（25日）最低氣溫只有17度。
天文台又預測，未來9日的相對濕度最高可達90%至100%，當潮濕天氣碰上下雨天，切記注意抽濕，小心地滑。
下周一（18日）至周四（21日），均天晴有陽光，天氣最高更達26度。（資料圖片）
本港今日（17日）天氣，大致多雲，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎20至24度，展望未來數天日間溫暖。
乍暖還寒 周五起現驟雨
天文台又指，受東北季候風影響 ，週末期間及下週初華南天氣較涼 。根據最新九天天氣預報，本周一（18日）至周四（21日）均天晴有陽光，「春分」當日的最高氣溫更達26度。不過陽光過後，周五至周日（22至24日）將出現驟雨， 天氣更會轉涼，25日的最低氣溫只有17度。
周五至周日（22至24日）將出現驟雨， 天氣更會轉涼。（天文台網站截圖）
（天文台網站截圖）
相對濕度最高可達100%
同時，天文台預料本周天氣亦會相當潮濕，未來9日的相對濕度最高可達90%至100%。同時，在下雨天期間，相對濕度最高亦可達95%，意味當日隨時「濕上加濕」。