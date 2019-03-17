天文台料本周天氣濕暖　周三相對濕度高達100%　周四春分最高26度

本港踏入春天，本周將迎接回暖且潮濕的天氣。根據天文台預測，本周一至四（18日至21日）均天晴有陽光，「春分」當日的最高氣溫更達26度。然而，回暖過後卻迎來驟雨，令氣溫下降，下周一（25日）最低氣溫只有17度。

天文台又預測，未來9日的相對濕度最高可達90%至100%，當潮濕天氣碰上下雨天，切記注意抽濕，小心地滑。