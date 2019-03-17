調查指逾八成港人到訪高風險旅遊地區不接種疫苗

即將踏入旅遊旺季，然而港人外遊熱點如日本、韓國相繼爆發麻疹疫情，近日亦有國泰航空空少在往返東京航班上值班後，於本港確診患上麻疹，可見旅遊時也不能對傳染病掉以輕心。

有調查發現，有六成受訪者表示知道部分旅遊地區有疫症爆發；但問及如果即將到訪高風險地區時會否考慮接種疫苗，逾八成人表示不會考慮。