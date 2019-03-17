「港版teamLab」移師會展　無綫前主播陳美茵撐場

由新世界集團設計的流動體驗館ARTISANAL HUB早前在荃灣愉景新城展出，其東京teamLab式的數碼光影藝術吸引不少市民打卡，而這個體驗館今次則移師會展，更吸引如前主播陳美茵等名人撐場。

新世界發展今日（17日）在灣仔會展舉辦名為「『家．Fun』歷險派對」的嘉年華，邀請員工家屬及其他持份者參加。會場其中一個焦點是流動體驗館ARTISANAL HUB，這個數碼藝術館，由新世界集團旗下團隊設計，體驗館的外牆由全港最大室內4K LED屏幕打造，呈現水的不同形態，包括漣漪、霧氣、瀑布和冰海，極具科技感，呈現大自然的能量循環，以此呼應可持續發展的主題，望以豐富的影像令市民反思城市生活與大自然的關係。

雖然今次會展的活動，一般市民未必能夠參加，但新世界方面曾指，流動體驗館之後亦會在不同地區、以不同主題巡迴展覽，詳情容後公布。

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除ARTISANAL HUB之外，會展的嘉年華另外設有超過20大型展台，介紹新世界旗下不同範疇的業務，由可持續發展的有關工作，到體育、健康、藝術和文化，以至多元智能等範疇都涉獵到，讓嘉賓體驗新世界發展打造生態圈的未來計劃，同場更設有電競挑戰賽等。

至於表演的藝人，包括Rubberband、曹永廉、蕭正楠，司儀則是森美及麥美恩，出席嘉賓還包括前主播張寶華、財經評論員胡孟青（青姐）等。