醫管局申請102億元重建葵涌醫院　郭家麒斥只增加80張病床是離譜

政府正進行首個10年醫院發展計劃，食物及衞生局就4間醫院的計劃向立法會申請137億元撥款，計劃分別為葵涌醫院重建工程第二及第三期；威爾斯親王醫院重建計劃第二期 (第一階段)的拆卸及地基工程；北區醫院擴建計劃的籌備工作；瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃的籌備工作。 立法會衞生事務委員會今(18日)開會討論，議員郭家麒狠批，葵涌醫院重建耗資102億元，卻只會增加80張病床，是「離晒譜」，斥醫管局山頭主義嚴重，「各聯網只顧自己。」

郭家麒狠批，葵涌醫院重建耗資102億元，卻只會增加80張病床，是「離晒譜」。 （立法會網頁截圖）

本身是醫生的公民黨議員郭家麒質疑，葵涌醫院只落成30多年就需重建，「鹹水樓嚟㗎？」他並批評，葵涌醫院重建耗資102億元，卻只會增加80張病床，是「離晒譜」，「醫管局山頭(主義)，各聯網只顧自己」，他指每年有數以萬計病人在等待病床，無論是急症還是復康病床也應增加，「令病人唔好好似人球咁踢來踢去。」



想少點監護性質，更似一個社區

葵涌醫院行政總監阮家興醫生指，現時葵涌醫院的病床使用率一般為七、八成，院方在重建時希望增加一定數目的病床，惟更想改變醫院的環境，「想少點監護性質，更似一個社區，令病人出院後更能融入社區。」阮家興並指，新增的80張病床當中，有14張專門服務兒童及青少年精神科。

阮家興指，現時葵涌醫院的病床使用率一般為七、八成，院方在重建時希望增加一定數目的病床，惟更想改變醫院的環境。 （資料圖片／政府新聞處）

自由黨議員張宇人提出有關人手問題，「不要擴建完又丟空，點樣計算人手？現時(醫護)大逃亡喎！」食物及衞生局副局長徐德義稱，政府每3年有一次有關全港醫療人手的規劃，並指剛放寬了有關海外醫生有限度註冊由一年至三年，醫委會亦正考慮縮短考取執業試的有限度註冊醫生在港實習時間。

醫管局：將維持伊院現有病床數目 如畀不到，會在其他醫院加返

另外，醫學界議員陳沛然問到伊利沙伯醫院未來會如何發展，當啟德醫院建成後，伊院會拆卸，未來病床數目是否應減去伊院的2000張病床。醫院管理局總行政經理 (基本工程規劃) 李育斌回應指，伊院現有1860張病床，醫管局目標是在京士柏用地興建新醫院時，維持這個病床數目，「如畀不到，會在其他醫院加返。」