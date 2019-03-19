【港鐵撞車】馬時亨對事故感「好出奇」　保留追究系統供應商權利

港鐵荃灣線昨日（18日）凌晨測試新信號系統，金鐘站至中環站發生列車相撞，涉事路段的列車服務至今仍未恢復。運輸及房屋局就意外事故表示高度關注，遂要求港鐵主席馬時亨召開緊急董事局會議。 運輸及房屋局局長陳帆於會後見記者表示，港鐵以及機電工程署會分別就事故展開調查，包括信號系統的設計、操作、營運以至軟硬件配套都會詳細檢視及測試，並會經長時間測試，確保系統是正常無誤及可靠，才會讓新信號系統再次進行測試工作。港鐵主席馬時亨首度開腔回應，表示對於是次事故感到「好出奇」。

運輸及房屋局局長陳帆出席港鐵召開的緊急董事局會議。（盧翊銘攝）

港鐵今日下午召開緊急董事局會議，商討荃灣線測試新系統致列車相撞意外。運輸及房屋局局長陳帆、運輸署署長陳美寶、候任港鐵行政總裁金澤培、董事局成員劉炳章、石禮謙等人均有出席會議。



現時荃灣線金鐘站至中環站列車服務仍未恢復，陳帆表示運輸署已聯絡現行的公共交通營辦商，包括專營巴士及渡輪加強配套，以維持日常運作。至於其他線路包括東鐵線，原本亦正進行新信號系統測試。陳帆多次重申，除非確保相關測試合乎安全，否則不會讓港鐵恢復任何新信號系統測試工作。

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馬時亨表示，董事局會議中對管理層作出三個批示。第一，是希望管理層盡快恢復荃灣線金鐘站至中環站運作。第二，成立一個調查小組徹查事故成因，除包括港鐵成員、亦包括供應商阿爾斯通及泰雷茲。第三，董事局對承辦商的表現十分不滿意，將保留追究權利。

馬時亨：調查工作不會馬虎

馬續指，今日董事局召開的會議，除聽取了港鐵管理層的匯報，亦有讓新信號系統的供應商解釋事故因由。他指出，未查出事故的成因，所有新信號系統測試包括荃灣線及東鐵線均會暫停。被追問是次事故責任誰屬，馬時亨僅指目前不宜評論，惟承諾將事件「查到水落石出、查得好徹底」，又指調查工作「絕對不可馬虎」。他又感謝市民包容和忍讓，以及感謝港鐵前線同事不眠不休工作。同時他強調，現有系統屬安全，冀市民不要擔心，重申新信號系統測試工作會保證安全，以及得到政府部門批准才會恢復。

爭取今日將偏離路軌頭卡車廂移回路軌

至於修復工作，港鐵車務總監劉天成表示，首要是確保安全，惟解釋涉事金鐘站至中環站路段範圍十分狹窄，故不能使用大型吊機運走列車車卡。港鐵會爭取於今日將偏離路軌的頭卡車廂重新移回路軌，並盡力移離正線。

金澤培承認系統保護功能未有發揮作用

候任港鐵行政總裁金澤培表示，信號系統是很複雜的系統，倘要模擬信號系統運作須由供應商提供整套系統。事故發生後，供應商隨即在加拿大多倫多模擬了事發經過，的確發現信號系統的保護功能未有發揮作用。而港鐵其後亦透過模擬系統重演事發經過，亦得出同樣結果。他解釋，保護功能是信號系統整合部分，倘將其拆開會產生更多問題。

港鐵昨日（18日）凌晨測試新信號系統期間，金鐘站至中環站發生兩列列車相撞事故，為港鐵通車40年以來首次發生列車相撞意外，至今金鐘站至中環站列車服務仍未恢復。金澤培其後解釋，新信號系統設有三套系統設備，包括主系統、副系統及後備系統，期間欲測試轉換至第三後備系統時，便發生列車相撞。經供應商在加拿大多倫多模擬相關運作及重組事件經過後，確認涉事軟件有問題。金澤培表示，會徹查事故成因，惟需時約2至3個月，目前會暫停所有新信號系統測試。