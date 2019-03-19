中大研究：夢遊患者直系親屬患柏金遜症風險　為常人3至6倍

有國際研究曾指，九成「快速眼動睡眠行為障礙」（俗稱發夢期夢遊）患者發病後5至15年出現柏金遜病和認知障礙等問題。 香港中文大學醫學院進行全球首個「快速眼動睡眠行為障礙」的家族遺傳傾向研究，發現患者的直系親屬患柏金遜及認知障礙症等腦神經系統退化疾病的風險，是一般家庭的3至6倍。 研究團隊表示，若追蹤初期症狀如便秘，可提早20年介入處理柏金遜症。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠指，發夢期夢遊是柏金遜症的獨特指標。（陳倩婷攝）

較多人有早期腦退化病徵

柏金遜患者其中一個重要的前期症狀是發夢期夢遊，患者入眠後若夢到自己拳打腳踢、翻滾喊叫，現實中會作出同樣行為令自己或身邊人受傷，現時全港60歲或以上人士，有1至2%患有發夢期夢遊。

中大醫學院調查了102位發夢期夢遊患者及其404位直系親屬，以及89位健康人士及其387名直系親屬，研究發現，有發夢期夢遊病人的直系親人患柏金遜和其他腦神經系統退化疾病的風險，是一般家庭的3至6倍。

這批直系親屬即使未被確診，也較多人有早期腦退化病徵，包括每周少於兩次大便、輕微運動失調等。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠指，發夢期夢遊是柏金遜的獨特指標，現時未有治療該症的治本方法，緣於臨床病徵出現時，已距初期病症出現逾10年，錯過最佳治療時機，若能及早監察及跟進發夢期夢遊患者，或可有效延緩腦退化病情。