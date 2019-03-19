5日跌10度！　天文台錄26.9度今年最高　預測下周日最低17度

春暖花香，受一股溫暖的海洋氣流影響，香港天氣持續潮濕溫暖，今日(19日)中午時多區氣溫升至超過攝氏26度，市區氣溫升至26.9度，是今年新高；其中元朗公園高達28.9度；石崗為28.8度，九龍城為28.4度；而天文台預測，明日(20日)及後日(21日)市區最高氣溫更達27度，或有可能再打破今年最高氣溫紀錄。 不過，熱辣辣天氣之後會轉為清涼有雨；天文台預料受一道冷鋒會在本周後期橫過華南沿岸，並為區內帶來雷雨；而隨後的東北季候風影響，周六至下周初初天氣較涼，下周日(24日)市區最低氣溫會跌至17度，即5日內會急跌10度。市民面對乍暖還寒天氣，要小心注意身體健康。

天文台預測未來數日天氣由晴朗轉為有雷雨，至下周初才再轉晴。(天文台網頁截圖)

天文台中午錄得26.9度，是今年以來最高。(天文台網頁截圖)

下周四最高24度

一股溫暖的海洋氣流正影響廣東沿岸。中午時本港大部分地區氣溫上升至26度或以上。天文台預測本港今日天氣大致天晴，下午天氣溫暖，今晚沿岸有薄霧。吹輕微至和緩東南風，展望未來兩三天間中有陽光及溫暖，明日及後日市區氣溫介22至27度。

不過，至周五稍後有驟雨及局部地區狂風雷暴，周六(23日)局部地區有狂風雷暴，風勢頗大，天氣轉涼，氣溫介乎18至21度；下周日進一步降到17至20度；下周一起天氣逐漸轉晴，氣溫亦持續回升，下周三(27日)及四(28日)市區最高氣溫升至24度。

天文台總部曾在2月28日及3月5日錄得的最高氣溫26.7度，其中2月28日的一次更超越1979年2月份錄得的26.5度，刷新最高月氣溫第12位。