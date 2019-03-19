公院醫生減薪都「逃亡」：睇一個病人不足5分鐘　愧疚對不起病人

立法會衞生事務委員會今日召開特別會議，討論醫管局機構管治及人手狀況。醫護人員、病人組織亦有申訴工作艱辛及公立醫院的待遇。眼科專科醫生羅智峯指，除非是教授級私人執業或中環名醫，否則很多人都難以賺回醫管局薪金，但面對每個病人只有5分鐘時間，他直言這樣對不起病人，亦對不起自己。

眼科專科醫生羅智峯指他離開公立醫院前，一個早上要約60多個病人。（羅君豪攝）

半日診症倍增至60人

公立醫生轉到私人執業，不少人會以為他們轉去「搵真銀」。但眼科專科醫生羅智峯在會上直指，他4年前離開公立醫院，轉為私人執業，不少人以為大有「錢」途，但他坦言：「你唔知行情唔好亂噏，私家好多人搵唔返醫管局份糧，因為我做左10幾年，醫管局都幾高薪。」

羅繼續解釋離開原因，「醫管局唔係正常嘅工作地方！」他稱並非天才，讀書、讀醫時十分辛苦，他不是怕辛苦，但他入行時一個早上看30多個病人，離開公立醫院時看60多個病人，增加一倍，症每個病人連5分鐘都沒有，他反問：「出事邊個孭飛？難道話我有感知誤差就算？不會的。」他續指，讀書不是為了每天看100多個症，每人只有數分鐘，這樣對不起病人，亦對不起自己。

批醫管局增服務 無加撥款

病人增加，增加醫護人手是否足以解決問題？羅智峯稱：「就算你夠人，都要夠房先得！」他建議醫管局到私人診所買服務，他又指醫管局用現時的撥款用於開新服務，多看症，導致醫護工作無日無之。