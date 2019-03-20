【校園天地】圓玄學院陳呂重德紀念學校「中國特色面面觀」

本校每年均舉辦與中國文化有關的活動，與同學共度農曆新年，並從中學習中國各地的特色。本年度「中國特色面面觀」活動當天，全校師生與家長均穿着中國傳統服飾，寓意一同迎接春節的來臨，祈盼在新的一年，大家事事順心，身體健康。

「中國特色面面觀」活動以「遊神州大地 歷祖國繁榮」為題，介紹中國四大直轄市：北京、上海、天津及重慶。從四市的風土人情、地理特質及名勝古蹟等方面說明城市的經濟及文化對中國的繁榮發展有着重要的地位。當中的遊戲「瞬間遊重慶」及「食在上海」是介紹重慶及上海的名勝古蹟、歷史建築、馳名美食等，同學先閱覽展板的資料，然後透過遊戲，讓同學運用所學的知識，回答問題。

中國歷史悠久，地大物博，資源豐富，航天科技發展更顯迅速。為深入了解中國航天科技的發展，同學可戴上VR 虛擬實境眼鏡，感受中國第一架載人升空火箭發射時的畫面，如同親歷其境。在「中國明星逐個捉」活動中，同學閱覽介紹中國珍稀動物的展板後，便利用iPad，以Kahoot軟件作現場搶答比賽，即時測試同學對中國珍禽異獸資料的內容理解，學習過程緊張刺激，寓學習於遊戲，有助將知識牢記。

以「中國六大體育強項」為名的遊戲，介紹中國是舉世公認的奧運體育強國，其中以羽毛球、乒乓球、射擊、體操、舉重及跳水為優勢項目。現場設射擊比賽，考考同學的眼力，讓同學體驗當射擊運動員的樂趣。另一遊戲「指尖上的中國特產」，介紹中國享負盛名的特產，有青島啤酒、浙江絲綢、龍井茶葉及青花瓷等。同學在遊戲中以手觸摸物件後，猜出特產的類別，認識其著名的原因。當天家長教師會設小食攤位，家長義工即場製作四款中國特色小食：糖蔥餅、雞仔餅、白糖糕及黃糖糕，供全校師生品嚐。

(文章由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供)

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com