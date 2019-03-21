【暴動案】陪審團退庭進入第四天　法官早上11時許召律師回庭商討

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，本民前前發言人梁天琦、有「美國隊長」之稱的容偉業及另外2人被控暴動等罪案件,，陪審團退庭至今（21日）已進入第4天，法官今早9時半開庭，指示陪審團商討繼續裁決，又提醒他們若就任何控罪未能達成裁決，請告知法庭。陪審團再商議約個多小時後，法庭在約11時再重開，惟法官開庭即下令禁傳媒報道今次開庭與律師商討的事宜。法庭現再休庭。

陪審團曾就定元素尋求指示

陪審團從本周一中午開始退庭商議，第二天晚上曾透露就針對容偉業的3項控罪未能達成裁決，昨再就非法集結罪的定罪元素，向法庭尋求進一步指示。法官昨晚約7時半才回答陪審團的問題，至昨晚8時半著陪審團休息，今早再恢復商議。

今早開庭時，代表李諾文、林傲軒及容偉業的大狀今早提出著法官提醒陪審團「疑點利益歸於被告」，不過法官稱現階段看不到需要，但表示今日稍後擬商討如何處理解散陪審團一事。

容偉業面對7項罪名

本案被告梁天琦（26歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及容偉業（32歲）同被控一項在砵蘭街參與暴動的罪行，容偉業另被控6項罪名，包括煽惑非法集結、非法集結、襲警、參與亞皆老街、山東街、及花園街暴動等。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016