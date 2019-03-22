視障「學霸」搵工難　創職業配對平台助同路人：僱主應看僱員能力

香港中文大學經濟系畢業、曾在多間跨國公司實習的崔宇恆，有着一份相當鮮亮的履歷，但本身是視障人士的他，卻因為視力障礙遲遲找不到工作。 深諳社會上有不少企業對殘疾人士的誤解，以為他們只能做簡單、基本工作，崔宇恆在2013年創立了門幫助殘疾大專生的組織「CareER」，義務幫有抱負、有才能的高學歷殘疾青年配對工作，在職場發光發亮。如今CareER更獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助，在未來兩年實施「疾風草」職涯發展計劃，更全面為相關人士提供支援。

崔宇恆天生視網膜細胞退化，視力由出生時的三成降至不到一成。但視力上的障礙未有影響他的上進心，因為求學時期的崔宇恆堪稱「學霸」，常常考取第一，更以優異成績進入中大經濟系。

不過即使學業表現再優異，擁有鮮亮履歷的他在畢業時卻屢屢受挫，因為不少僱主仍對殘疾人士有誤解，甚至以為他們連自理都成問題。崔宇恆說，在求職時見工時，不斷被詢問如何「你點樣嚟呢度」、「你點樣聽電話」，而大多數沒有下文。

崔宇恆是個「叻人」，讀書時十分努力常常考取第一，也以優異成績進入中大經濟系。（受訪者提供）

當然，殘疾人士的工作能力確有一定限制，但也並非每份工作都不能做。崔宇恆每次面試，都是認為自己符合招聘條件才會遞出簡歷，表示自己只是想要一個公平的機會，他強調：「有不少大專學歷以上的殘障人士，他們完全有能力做嘢。」

求職碰壁的經歷，未有令崔宇恆氣餒，反而令他思考如何幫助高學歷殘疾人士找合適工作，學以致用。於是他開始聯絡院校，並且聯絡願意招聘殘障人士的企業，創立CareER平台，將高學歷殘障人士與這些企業配對。除了為會員提供工作機會和相關職業培訓，CareER亦深入企業，提供僱主工作坊，令僱主明白如何與殘障職員相處，形成共融氣氛。他形容，「雇主應當看僱員能力，而不是看僱員是否殘疾。」

崔宇恆天生視網膜細胞退化，視力只剩不到一成。正是因為如此，擁有鮮亮履歷的他在畢業時卻屢屢受挫，（資料圖片/陳芷慧攝）

創辦CareER初期，接受過多間傳媒報導，在鎂光燈下，崔宇恆自言曾在「80後高材生」這個標籤中迷失自我；而如今他刻意抽離自己，將焦點全數集中在CareER這個平台上。崔宇恆解釋，CareER的E和R分別代表該平台關注教育（Education）和就業（Recruitment），同時CareER亦有希望關注同路人的含義。

就如神話傳說中的精衛填海般，崔宇恆從2013年開始，逐個僱主、一個個會員聯繫、溝通，CareER從至今凝聚了超過450位高學歷殘疾和有特殊教育需要的會員，與超過100間雇主創造了200個工作機會。CareER更在今年獲得了香港賽馬會慈善信託基金捐助，為期兩年為參加者提供支援，除了配對實習機會之外，更會提供職涯訓練，令鮮有工作經驗的高學歷殘障人士盡快適應職場，此次計劃預計將有40人受惠。