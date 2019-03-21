逾半港男港女拒絕中港婚姻　願與內地男交往者因為：大家是中國人

交友配對公司一項調查發現，48%受訪港男接受中港婚姻，當中61%認為內地女較溫柔；本港女士方面，則有44%願與內地男交往結婚，當中61%稱無特別原因，另36%認為「大家都是中國人」。 不過，各有逾半受訪男女，表明拒絕中港婚姻，主因是兩地存有文化差異，當中亦有過半數港男表明質疑對方目的，質疑對方只想取得本港身分證；惟女士拒絕的原因亦包括擔心難維持異地戀。

交友配對公司HK Romance Dating於今年2月至3月期間，以街頭及網上問卷形式，成功訪問逾600名單身男女，472位為男士、270名是女士，但未有調查受訪者年齡。

港男選內地女士因較溫柔

調查結果顯示，48%受訪男士表明願意與內地女士結婚，原因可選填多項，當中61%受訪者認為內地女士較溫柔，48%則認為與外貌身型較好有關，逾半首選廣東省女士。本港女性方面，則有44%受訪者接受中港婚姻，其中61%稱無特別原因，36%認為「大家都是中國人」、25%則指內地男個性較積極。

交友配對公司HKRD於今年2月至3月，以街頭及網上問卷，訪問逾600名單身男女，了解其選擇內地配偶意向。左為張惠萍。（陳淑霞攝）

港男不願中港婚姻因懷疑對方目的

有人接受中港婚姻，不過亦有人表明沒可能，52%受訪男士不願與內地人結婚，當中72%認為有文化差異，57%則表明懷疑對方目的，質疑對方只想取得本港身分證；即使大灣區大綱出台，86%表示不會改變想法。

另有56%本港女士不接受中港婚姻，其中76%表明有文化差異，其次為不了解對方背景、及難維持異地戀，各佔53%及50%。

年薪200萬元「港漂」在港難覓對象

該交友公司創辦人張惠萍指，中港戀非公司主力市場，但過去曾成功撮合50對戀人，去年曾有30歲「港漂」來港讀碩士後留港發展，年薪200萬元，但不少港男因她為內地人拒交往；她後來到深圳工作時，卻於當地，與較她年長9年、於深圳工作的港男約會。

另有29歲於深圳從事幼兒教育的內地女士，經介紹後與35歲、任工程師的港男一拍即合，對方更不時收工後即日來回，北上與其吃飯見面，現時已達談婚論嫁地步。

跨境交友要突破地域界限

張又指，跨境交友與本地成功率相若，但前提是必須願意突破地域界限，雖然中港兩地交流日益頻繁，但中港兩地存生活及文化差別，需互相包容；中港矛盾頻生，她又提醒中港戀人不應「一竹竿打一船人」，勿將憤恨加於伴侶身上，應理性討論。

她又指，結果反映港人擇偶傾向，受訪者有既定想法，其中可見不接受中港婚姻的港人，不會隨中港交流趨勢而有所改變。