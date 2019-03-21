蓮香後人兼劍道教練涉非禮案　女學員稱在被告床上遭打圈式摸臀

老牌茶樓蓮香樓後人兼劍道教練顏尊理，涉嫌為一名22歲女劍道學員按摩時非禮，顏否認指控，案件今（21日）於九龍城裁判法院開審。女事主指顏曾在床上為她按摩，並以打圈式摸她的臀部，又以手指輕掃她的陰部4至5下，她已即時說：「我唔需要按摩！」惟顏卻撲向她並把她壓住。案件下午續審。

被告顏尊理（藍褲）在九龍城法院面對一項非禮罪。（馮家淇攝）

被告顏尊理，67歲，報稱劍道教練，被控一項非禮罪。控罪指他於去年9月21日，在黃大仙一個工業大廈單位內非禮X小姐。

女事主稱只是陪下老人家

事主X現年22歲，就讀會計系，與被告為教練及學員關係。案發當日，被告為答謝X在劍道比賽擔任義工約她吃飯。午膳後，被告稱要回公司處理事情，X見距離上班還有一段時間，表示「陪下老人家」，與被告返回其辦公室。

兩人坐在被告辦公室的床上

到達辦公室後，被告表演書法給X看，其後兩人平排、約相隔一個身位坐在床上休息。被告向X示範按摩，提出替她按摩，X答應及伸出右手讓被告按摩，又轉身背向被告，讓他按摩膊頭，期間他曾掃X的腰。

由腳板按摩至大腿

被告提出替X按摩雙腳，X同意，然後面朝地下躺於床上。被告曾按小腿、腳板、大腿，X指被告愈摸愈上，手更伸進裙內，隔著內褲以打圈方式觸碰她的臀部。X即時拉低裙子，被告手「縮一縮」，再掃一次臀部後才按摩大腿。

遭打圈式摸臀

X供稱，被告以打圈方式觸摸她的臀部，同時以手指輕掃她的陰部4至5下，於是轉身向被告說：「我唔需要按摩！」惟被告向X撲過去，用右手壓著她，其雙腿亦遭被告壓住而動彈不得。

案件編號：KCCC3652/2018