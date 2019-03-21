海洋公園推最新港人優惠　即日起至5月1日門券「買大送細」

踏入四、五月，雖然不少學生仍要上學，但仍有數天公眾假期包括復活節長假及勞動節等，讓小朋友可跟家長們一同遊玩。 海洋公園(21日)宣布，將會再度推出新一輪「港人優惠」，由即日起到5 月1 日，香港居民只需於海洋公園正門入口出示有效成人入場門票及香港身份證，即可為同行的3 至 11 歲小童，換取當日免費入場門票一張。

海洋公園宣布，將會再度推出新一輪「港人優惠」，由即日起到5 月 1 日，香港居民只需於海洋公園正門入口出示有效成人入場門票及香港身份證，即可為同行的3 至 11 歲小童，換取當日的免費入場門票一張。（資料圖片）

海洋公園指，是次為今年度第三度推出的「港人優惠」，海洋公園行政總裁李繩宗表示，海洋公園一直把握每個回饋社會的機會，這次希望在和煦的春天為港人送上獨家優惠，讓家長把握一連四天的復活節長假期，帶同子女一同入園盡情遊玩，享受家庭樂，締造更多開心難忘回憶。

海洋公園指，此優惠不適用於贈券、福利票，即包括同行人士之優惠票、教育團團體票、旅行社團體票、教師日門票，即包括同行人士之優惠票、智紛全年入場證、智紛會員半價優惠門票、企業包場門票、長者同行6折優惠門票及「特惠海洋公園平日日間入場門票」。