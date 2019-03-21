《春光乍洩》遭反同團體促下架　海洋公園：源於台灣人愛港電影

海洋公園台灣Facebook日前發布多張以港產片為創作藍本的宣傳海報，其中一張配以經典對白，及兩男於公園山坡下相偎，向導演王家衛名作《春光乍洩》致敬，獲本地網民激讚及熱議，截至今日下午3時許，已有逾8千人讚好，及逾千次轉載；不過事件惹來爭議，反同團體「性傾向條例家校關注組」今(21日)發文，批評鼓吹「同性戀意識」，呼籲網民向園方及特首投訴，並要求將海報下架，但不少網民則認為，廣告推動多元文化，不應以有色眼鏡批判。 海洋公園回覆稱，設計概念源於台灣人非常喜愛香港電影，如《春光乍洩》、《志明與春嬌》、《甜蜜蜜》及《重慶森林》，並在公園各景點拍攝，主要宣傳公園有不同玩樂設施，包括酒店、場內景色等。據了解，園方不會就坊間議論下架，而是次推廣活動目前是對經典電影致敬。

海洋公園《春光乍洩》致敬版，同樣有相偎相擁畫面，但換上海洋公園山坡的巨型海馬標誌作背景。(海洋公園圖片)

網上近日瘋傳海洋公園「破格」宣傳照片，當中「復刻」1997年、由張國榮及梁朝偉主演的《春光乍洩》海報，穿模仿二人身穿白背心、孖煙囱在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）天台上相擁的經典場面，不過海洋公園版本，則換上海洋公園山坡的巨型海馬標誌作背景，不少網民原先誤以為是改圖、惡搞，笑稱公園尺度變大，亦有人激讚海洋公園有創意，願意突破框框、推動多元價值，有網民更提議同時推出女同志、跨性別人士等廣告版本：「愛你們！海洋公園，我要從台北衝過去」。海洋公園其後證實，該宣傳系列出自其台灣Facebook團隊，旨在向台灣旅客推廣。



《春光乍洩》講述男同志戀人黎耀輝、何寶榮難離難捨的故事，此片獲獎無數，王家衛問鼎康城國際電影節最佳導演獎，成為史上首位獲此獎項的華人導演，飾演黎耀輝的梁朝偉亦因而奪得第17屆香港電影金像獎最佳男主角。事實上，《春光乍洩》是不少二次創作及致敬的重點題材，兩年前台灣金馬獎海報亦曾以此作創作藍本。

▼海洋公園台灣Facebook以經典香港電影作宣傳廣告圖片▼

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《春光乍洩》1997年電影海報（網上圖片）

家長批評「淪落到要靠賣同性」

不過，相關致敬廣告圖亦惹來不滿，有家長批評公園「淪落到要靠賣同性」，反同團體「性傾向條例家校關注組」更發帖批評，認為海洋公園作為老幼咸宜場所，不應作出鼓勵同性戀意識之事。他們又呼籲網民向海洋公園及特首投訴，要求將有關相片下架，並承諾以後不會有同類事件發生。



海洋公園發言人回覆《香港01》指，該系列以經典香港電影為題的宣傳圖片，設計概念源於台灣人非常喜愛香港電影。有關圖片是模仿港產經典電影的海報宣傳照片，如《春光乍洩》、《志明與春嬌》、《甜蜜蜜》及《重慶森林》，並在公園各景點拍攝，主要宣傳公園有不同玩樂設施，包括酒店、場內景色等。