明德學院19/20年停止招生　校長：若倒閉會傷心　正與白武士洽談

多年收生不足、財政虧損累計約兩億的明德學院將於2019/20學年停止收生，預計運作至2022年。 明德學院校長李經文今（21日）下午出席傳媒茶聚時表示，有「白武士」有興趣注資明德，但由於資料敏感，故拒絕透露「白武士」數目及洽談進度，只稱希望能成功尋覓「白武士」，「作為一個教育者，最傷心係closure（學校倒閉）。」他續指，明德學院宣告停止收生後，有學生轉讀港大專業進修學院（HKU Space )的課程，但暫未提供相關數字。

明德學院校長李經文（中）示，有「白武士」對注資明德有興趣，但拒絕透露「白武士」數目及洽談進度。（胡家欣攝）

另外，中六畢業生人數持續下降，自資院校正面對收生寒冬。同場的港大附屬學院校長陳龍生表示，不擔心未來收生情況，雖然文憑試考生人數每年平均跌幅為4%至6%，但學院收生人數持續穩定，加上本港對高級文憑及「半專業」人才需求增加，變相對副學位課程仍有需求，故未來亦會繼續開辦副學士及高級文態課程。

目前港大附屬學院的內地生人數為約400人，本年度取錄220人，尚未用盡非本生一成比例的限額。學院指，未來會繼續積極開拓內地生源，亦期望政府檢討自資政策時，能放寬有關比例。