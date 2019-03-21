【港鐵撞車】張炳良：港鐵為上市公司　政府不能私自為港鐵下決定

港鐵在周一（18日）凌晨測試新訊號系統，途中發生列車相撞事故。有說法批評，港鐵不斷加價但事故頻生，而政府明明是港鐵的大股東，亦未有做好監督角色。 運輸及房屋局前局長張炳良今（21日）出席講座，提及到港鐵的管治問題。他稱港鐵是一個上市公司，政府同時要兼顧其他董事意見，不能私自為港鐵下決定。

▼圖解港鐵撞車意外▼

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張炳良今（21日）在香港教育大學擔任講座嘉賓，與學者及學生交流意見；講座主題為「公共交通和運輸基建的政治」。席間張炳良提及港鐵的管治問題。

張炳良提到，自己在擔任運輸及房屋局局長期間，也曾經是港鐵董事局成員之一。雖然他曾作為港鐵董事局內的政府代表，他卻指港鐵是一個上市公司，在規定下政府要照顧不同股東的意見，更要以公司長遠利益作為依歸，不能私自為港鐵下決定（cannot simply dictate will on MTR）。

張炳良今（21日）出席講座，當中討論到港鐵管治問題。（李家偉攝）

他又提及到「可加可減機制」的問題，他指在2007年兩鐵合併時，政府曾在合約上承諾港鐵擁有自定車費（Fare autonomy）的能力，而港鐵股東為了賺取利潤，當然就會支持加價。在早已承諾的大前提下，他稱政府不可能推翻承諾不允許港鐵加價，從而導致現時幾乎每年加價的局面。

在會後張炳良再被追問港鐵管治問題，他稱在任局長期間，曾經表明會逐步檢討情況。他又認為公司最重要的管治源於管理層，相信隨換屆不斷委任新董事，會令情況有轉變。