友愛邨棄掉剛出生女兒屍體案　苦情媽認有反省　官判緩刑年半

自小遭母親遺棄的少婦，去年在家中誕下第4胎後發現女嬰無呼吸，遂棄於屯門友愛邨垃圾站，事後被控一項阻止合法埋葬屍體罪。她早前認罪，裁判官考慮到其經歷及子女的求情信，接納她是好媽媽，一直悉心照顧3名子女，並有深切反省，認為協助她更生更為重要，今（22日）判囚4個月，緩刑18個月。

被告陳詠琪（左）認棄嬰獲判緩刑。（林樂兒攝）

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被告陳詠琪，28歲，承認於去年6月29日在屯門友愛邨垃圾站，以膠袋棄置一具女嬰屍體。她與男友麥瑞璘（43 歲）原同被控一項隱瞞嬰兒出生罪，該控罪已獲撤銷。

感化官指被告有反省

辯方指感化官認為被告無需接受感化。裁判官表示，從早前索取的背景報告、心理報告、其11歲的長女及10歲的兒子撰寫的求情信中，得知被告的經歷及家庭狀況，並接納被告一直有用心照料3名子女。而感化官報告則反映被告有深切反省，重犯機會低，亦曾主動聯絡社署機構。

官指無證據指被告有預謀

官續說，一般孕婦會作產前檢查，被告卻相反，過往兩次懷著兒子時沒作檢查，最後在家中分娩。官形容她以往過於封閉自己，不喜歡向外求助，現明白應與家人分享。雖然案情嚴重，但裁判官考慮到整體情況，包括沒有證據顯示被告有預謀犯案，及女嬰當時已亡，判被告4個月監禁，緩刑18個月。

早前辯方求情透露，被告本身亦是遭母親遺棄，由祖母養大，自16歲結識現時男友後，育有3名子女。

案件編號：TMCC1668/2018