2018年工資中位數為17500元　較2017年升4%　創2010年至今新低

政府統計處今日（22日）公布最新統計數字，數據顯示，去年的僱員工資中位數為17,500元，較前年上升4.0%，為2010年至今最低升幅。 而按行業分類，去年「資訊及通訊」行業的工資中位數升幅是所有行業最高，達5.8%；成績最差的是「行政及支援服務活動」，升幅只有1.9%。 最低工資將在5月調升至37.5元，然而根據數字顯示，去年仍有91,900人的每小時工資少於37.5元。

政府統計處今日（22日）公布數字，發現去年工資中位數較前年上升4.0%。（資料圖片）

政府統計處今日（22日）公布「二零一八年收入及工時按年統計調查」結果，數據顯示，在2018年5月至6月期間，本港僱員（不包括政府僱員和《最低工資條例》所豁免的實習學員、工作經驗學員和留宿家庭傭工）的每月工資中位數為17,500元，較2017年同期的中位數16,800元高4.0%；然而翻查文件，2018年的工資加幅卻是2010年至今的新低（詳見表）。

2010年至2018年的所有僱員工資中位數及升幅 年份 所有僱員工資中位數 較上一年升幅 2018 $17,500 4.0% 2017 $16,800 4.1% 2016 $16,200 4.1% 2015 $15,500 4.9% 2014 $14,800 5.3% 2013 $14,100 5.2% 2012 $13,400 4.3% 2011 $12,800 8.5% 2010 $11,800 (未提供) 出處：政府統計處

男性工資中位數為19,900元 女性僅15,300元

若按性別劃分，在2018年5月至6月期間，男性的每月工資中位數為19,900元，而女性的每月工資中位數則為15,300元，分別較2017年同期上升了4.1%及3.9%。

而若按教育程度劃分，在2018年5月至6月期間，小學及以下程度的僱員工資中位數上升的幅度最高，達4.3%；而中一至中三、中四至中七及專上教育程度的僱員，工資中位數上升的幅度分別為3.8%、3.1%及2.8%。

而在行業方面，「資訊及通訊」業在2018年5月至6月的每月工資中位數加幅達5.8%，是眾多行業中最高；其次為「物業管理、保安及清潔服務」和「專業、科學及技術活動」，增幅達5.7%。眾多行業中工資中位數加幅最低的是「行政及支援服務活動」，升幅只有1.9%。

據文件顯示，去年仍有逾九萬人每小時工資少於37.5元。（二零一八年收入及工時按年統計調查）

去年仍有逾九萬人每小時工資少於37.5元

最低工資將於5月1日起，由2017年劃定的34.5元調升至37.5元。而根據是次政府統計處的數字顯示，目前仍有91,900人每小時工資少於37.5元，當中更有17,300人每小時的工資只有34.5元，剛達到現時最低工資水平。