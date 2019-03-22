六旬漢當街揮刀怒插妻子　官斥視法律如無物　判囚3年

六旬無業漢和內地少妻情海翻波，少妻更主動辦理離婚。六旬漢去年在屯門一間便利店內，再因感情問題和對方爭執。期間，他取出早已預備的匕首狂插少妻，令對方的粉臉也中刀。六旬漢事後被捕，今（22日）在高等法院承認一項有意圖傷人罪。法官判刑時斥責他行為兇殘，又在光天化日揮舞利器，視法律如無物，遂決定判囚3年。

被告王金鎮在高等法院承認傷人，被判入獄3年。（資料圖片）

求情稱犯案時想挽救家庭

辯方替現年67歲的被告王金鎮求情，透露被告曾任運輸工人和的士司機，自2010年開始失業，領取綜援。此外，被告和前妻育有三名子女，而本案事主是他第二任妻子。辯方又指，事件源於婚姻和家庭的糾紛。年老的被告原本已失業，他在失去妻子之餘，對方更要獲得兒子的撫養權。他在案發時嘗試挽救家庭，卻在激動下犯案。

辯方又指，猶幸事主傷勢不算嚴重，其面部的傷勢不明顯，手肘的傷勢則較明顯，但不影響儀容。

官斥被告無視法紀

法官判刑時表明，不接納被告一時衝動犯案的說法，指根據被告帶去現場的物品，顯示他有一定的準備。法官又指，涉案的武器可以致命，而且被告的行為兇殘，針對事主上半身。而事主在被襲後倒地，惟被告未有停手，無情地繼續施襲。若非有他人拉著被告，事主的傷勢或更嚴重。法官又引述報告指，事主有創傷後遺症，會發惡夢。她亦擔心被告報復，終日提心吊膽。法官又指，被告在光天化日揮舞利器，無視法紀，視法律如無物。

事主買飲品遇被告

案情指，現年35歲的廖姓女事主在內地出生，於2004年在港和被告結婚，兩人育有一子。被告和事主的關係之後轉差，事主遷出他們居住的屯門單位。同時，被告指責事主有婚外情，會致電騷擾。而事主於2017年前主動辦理離婚。

去年1月7日中午12時，事主在屯門井財街的OK便利店買飲品，被告突然出現，並稱得悉對方有男朋友，事主否認。期間，被告在外套袋取出一把匕首，聲言：「我預左坐監，你知乜事架啦。」

被告事後把刀棄花糟

兩人的兒子和朋友稍後到達，被告在兒子的朋友暫離開店時，繼續指責事主，並取出匕首插向事主的頭。事主雖用雙手保護自己，但被告未有停手，直至遭他人制止。

被告兒子看見被告從背包內的大刀，拋棄在花糟，之後亦把一些東西拋棄在垃圾桶。他乘搭輕鐡離開，警員在安定站拘捕被告。他警誡下謂：「我知你地搵緊我，我咩都唔講。」警方在花糟檢獲大刀，亦在被告的袋包找到手套、口罩和鎅刀等，但未能起回匕首。

事主被送院救治，發現她的右臉頰、右邊頭皮、右胸、左手臂和左手無名指都有傷口，需時縫針，其中右臉頰需縫13針。她翌日出院，一星期後覆診時拆線。

案件編號：HCCC325/2018