住宿服務業2018年就業人數增5.9%　護理及社工行業職業空缺增19%

政府統計處今（22日）公布「二零一八年十二月就業及職位空缺統計數字」，數字顯示，「住宿服務」行業的入職人數比例最多，相較2017年同期行業的就業人數上升了8,400人，增加了5.9%。 數據同時有反映職位空缺，顯示「運輸、倉庫、郵政及速遞服務」行業的職位空缺數字上升了23%，而「住宿護理及社會工作服務」、「藝術、娛樂、康樂及其他服務」行業，兩個行業的職位空缺數字同樣上升了19%。

數據顯示，「住宿護理及社會工作服務」行業的空缺增加了19%。（資料圖片）

政府統計處的數字顯示，在2018年12月所有主要行業共僱用2,879,300人，較2017年同期增加了21,400人，升幅為0.7%。當中「住宿服務」行業的入職人數比例最多，相較2017年同期行業的就業人數上升了8,400人，增加了5.9%。然而「建築地盤」行業的流失比例最多，相較2017年同期，「建築地盤」行業的就業人數減少了16.1%，人數達19,800人。

而在職位空缺方面，與2017年的同期比較，「運輸、倉庫、郵政及速遞服務」行業的職位空缺數字上升了23%，增加的空缺數目為800個，2018年的總數為4250個，是按比例增加最多的行業。

而其次的是「住宿護理及社會工作服務」、「藝術、娛樂、康樂及其他服務」行業，兩個行業的職位空缺數字同樣上升了19%。當中「住宿護理及社會工作服務」行業增加的空缺數目為710個，2018年的空缺總數為4350個；而「藝術、娛樂、康樂及其他服務」行業增加的空缺數目為890個，2018年的空缺總數為5610個。