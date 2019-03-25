【DSE 2019】中文科倒數一周　老師提醒3大溫習技巧：範文不重複

距離中學文憑試（DSE）核心科目筆試開考，尚餘約一星期，今年將由中文科中文科三份試卷「打頭陣」。在去年DSE重新加入範文考核，佔中文科總分約7%，惟考評報告顯示，考生在範文部分的整體表現未如理想，差異較大。 資深中文科教師王美琪表示，按照舊制公開試的慣例，甚少「翻炒」對上一年出過的範文，因此考生可利用剩餘時間，重點溫習仍未出過的範文。她又認為，考生不能忽視作文的重要，宜在最後一星期內，自行擬題練習寫作：「唔好大半個月都唔作一篇文！」

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考。（資料圖片）

去年文憑試中文科首次再設範文，而被考核到的範文題目分別圍繞《勸學》、《出師表》以及詞三首當中的《青玉案．元夕》。考評局在2018年DSE《試題專輯》中表示，2018中文科試卷甲部的表現未如理想，8條題目中，有5題被評為「表現欠佳」、「未如理想」或「稍欠理想」。

報告指，去年中文科閱讀卷甲部的表現整體表現未如理想，差異較大，熟習範文的考生，表現優異，惟不少考生對範文的內容不熟悉，故表現甚差。當中亦提及，去年甲部的考題頗為簡單直接，可見對指定篇章熟悉與否，往往是判定優劣的關鍵。

資深中文科老師：應利用時間溫習仍未出過的範文

距離中文科開考尚餘一星期，資深中文科教師王美琪表示，按照舊制公開試的慣例，甚少「翻炒」對上一年出過的範文，因此考生可利用剩餘時間，重點溫習仍未出過的範文，包括熟讀文本內容、文章焦點。

王美琪表示，按照舊制公開試的慣例，甚少「翻炒」對上一年出過的範文。（資料圖片／李澤彤攝）

王美琪指，去年範文部分的題目相對直白、不算刁難，惟部分考生的作答方式含糊，影響分數，因此作答時宜作具體說明，兼需清楚題目要求。她又指，範文屬「文言經典學習材料」，考生宜熟讀當中的經典名句，例如《岳陽樓記》中的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」。

作答應先留意全文主線及題目分數

至於閱讀卷乙部課外篇章，王美琪概括指，近年考評局傾向採用與親情、家國情懷及人生哲理等相關主題的文章，考生需先留意全文主線、布局及結構，以「文本依據」準則作答題目。同時，考生宜留意題目分數，決定作答篇幅。

聆聽及綜合能力試卷方面，王美琪建議，考生可重溫演講辭、信函、公函等常見格式。（資料圖片）

在最後一星期內，王美琪認為，考生不能忽視作文的重要性，必須自行選題練習寫文章：「唔好大半個月都唔作一篇文！」她又指，近年的敘事抒情文題目，傾向要考生描述「轉變」過程，因此考生必須認真審題才正式落筆。

綜合能力卷應重溫演講辭、信函、公函等

聆聽及綜合能力試卷方面，去年試題「爆冷」首度要求考生寫公開信，有考生指過往在學校操卷時，從未見過或撰寫過公開信。王美琪建議，考生可重溫演講辭、信函、公函等常見格式，又指根據過往經驗，聆聽綜合高分試卷的篇幅一般有5頁至6頁，而且拓展及論證內容充足。

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考。（資料圖片）

牛津大學出版社及啟思出版社早前合辦中文科模擬試，曾任公開試閱卷員的趙偉漢負責批改部分模擬試卷，他發現，普遍考生對範文欠透徹理解，未能指出文言常用字詞意義；同時存在審題不慎、分析欠仔細、語文知識概念模糊等情況。

教育局在2015年底宣布，增設12篇指定文言經典學習材料（俗稱範文）至新高中中文科課程，並於2018年DSE首度加入考核。甲部（範文部分）佔中文科閱讀卷分數30%，佔整科總分約7%。