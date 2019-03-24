馬會從化首辦不受注速度賽　周末市集盼吸大灣區居民

香港賽馬會廣州從化馬匹訓練中心周六（23日）首次用作比賽場地，由馬會與廣州市從化區人民政府合作舉辦純演示性速度馬術比賽。首場賽事由騎師蔡明紹策騎、練馬師高伯新訓練的「雪戰神駒」勝出。特首林鄭月娥、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民；馬會主席周永健、行政總裁應家柏等亦有出席開幕禮。從化馬場亦特設訪客中心，讓訪客多加了解賽馬運動和從化馬場。 記者：鄧家琪 攝影：王海圖 廣州從化報道

賽馬會指表演賽的勝駒分別在港及從化受訓，跨境運送馬匹不會影響賽事表現。（王海圖攝）

本港賽駒、冠軍騎師出戰 稱馬隻適應從化環境

是次表演賽由一流練馬師訓練的本港賽駒及騎師出戰，香港冠軍騎師潘頓亦有策騎。第一場香港賽馬會盃，則由蔡明紹策騎的雪戰神駒勝出，練馬師為高伯新。

高伯新對於勝出感到高興，又認為從化馬場設備和場地非常接近沙田馬場，部分設施甚至更為新穎。他指從化馬場跑道狀態很好，無論訓練或競賽都相當合適，亦符合國際要求。高續指從化馬場及馬房環境相當好，認為馬匹在這受訓「看起來更開心」。

香港特區政府行政長官林鄭月娥（左五）、國務院港澳辦主任張曉明（右四）、廣東省省長馬興瑞（右三）、中聯辦主任王志民（左三）為今次賽事祝酒。(馬會圖片)

內地禁止賭博，賽馬會把從化的表演賽事定位為體育項目。（王海圖攝） 未來再開辦賽事 無意考慮受注 今次5場賽事，有3場由在香港受訓的馬匹勝出，2場由從化受訓馬匹勝出。馬會行政總裁應家柏表示，是次表演賽中從練馬師和騎師反應，及比賽結果，可以證明在從化馬場訓練後出賽、或將香港訓練的馬匹送到從化出賽，毫無問題。 至於賽事會否恆常或更頻密地舉行，他稱第一次演示賽剛剛結束，暫時未有定論會否將賽事恆常化，但指下年相近時間會有類似活動，規模亦必定會擴展，不過首要考慮是如何增加公眾參與及保安問題等等。 內地政策一向禁止賭博，應家柏表示從化馬場賽事不會開放賭博，馬會亦不會去推動政策改變。他回應指，除解決香港馬房擠逼問題，為香港馬匹提供更好的環境外，馬會都會配合內地政府要求，正如從化政府希望從化馬場有助從化推動旅遊業，他們會在這方面著手發展馬場。

張之杰稱會與政府單位接洽，吸引大灣區居民到從化旅遊。（王海圖攝）

訪客中心介紹馬場 惟僅於周末向旅行團開放

內地不允許賭博，今次表演賽亦無賭博成份，但依然有不少觀眾前來觀賽，感受賽馬氣氛。馬場設有訪客中心，訪客可在內以VR裝置，體驗香港馬場氣氛；更有大型騎馬模擬器，訪客騎上模擬器，便可一嚐策騎滋味。

不過，馬會市場及國際業務拓展總監張之杰表示，訪客中心初步只會安排於周末開放，並且只接待旅行團遊客。

對於馬場僅局部開放，吸引力或不足以助從化發展旅遊業，張表示希望循序漸進，第一步吸引了從化區的居民，之後能推廣至大灣區居民；他又稱希望與酒店合作，讓旅客不止於即日來回的遊樂，可以配合從化附近景點旅遊。