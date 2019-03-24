【港鐵故障】兩線服務暫停料最高可罰1500萬　如何計宗數成關鍵　

港鐵欣澳站附近今日（24日）凌晨發生事故，一列開往香港站的東涌線列車的集電弓脫落，令機場快線，以及東涌線青衣站來往東涌站的列車服務一度停止服務。至大約早上10時，港鐵宣布列車服務逐步回復正常。 港鐵近日接二連三發生延誤或其他事故，社會關注其服務表現。根據港鐵與政府簽訂的「服務表現安排」，如發生31分鐘或以上的延誤，港鐵就需按機制罰款。有立法會議員認為，雖然今次兩條路線暫停服務的原因相同，但過往也曾會路線數目計算懲罰，如按此標準，兩條鐵路的服務又延誤逾4小時，根據機制推算，最多或合共罰款1,500萬元。

港鐵故障︰一列機場快線列車集電弓甩脫，停於欣澳站，消防到場戒備。（資料圖片／陳永武攝）

港鐵車務營運總管鄭群興今晨就事件解釋，凌晨時份，一列由東涌前往香港站的列車，駛至大蠔灣附近時，架空電纜「跳掣」，集電弓損毀，乘客需離開車廂；到凌晨近12時半，另一班向香港方向的機場快線列車，在相近路段再次「跳掣」，車長更發現架空電纜有損毀。

港鐵在凌晨約12時50分鐘，宣布機場快線，以及東涌線青衣站至東涌站的服務暫停。到凌晨5時，港鐵表示仍在修復架空電纜設備，機場快線來往香港站至機場站，以及東涌線來往欣澳站至東涌的列車服務暫停。及至早上10時，港鐵表示列車服務逐步回復正常。

港鐵車務營運主管鄭群興今日解釋事故起因。（江智騫攝）

機場快線曾癱瘓逾4小時 罰750萬元

政府2013年在港鐵可加可減票價調整機制中，引入「服務表現安排」，如港鐵出現31分鐘或以上的列車延誤，而延誤由港鐵控制範圍內的因素引起，便需根據延誤時間，撥出款項作翌年車費回饋之用。

事實上，過去機場快線服務也曾出現長時間停頓，在2016年10月該線便曾癱瘓逾4小時，港鐵最終被罰款750萬元。

港鐵「服務表現安排」計算方法： 列車服務延誤 每宗事故撥出的金額（最高金額為每宗事故2,500萬元） 等於或超過31分鐘但少於或等於1小時 100萬元 超過1小時但少於或等於2小時 200萬元 超過2小時但少於或等於3小時 300萬元 超過3小時但少於或等於4小時 500萬元 逾4小時的每個小時（或不足1小時） 250萬元 資料來源：港鐵

雖然是次事故延續了逾9小時，但由於當中約5小時並非港鐵提供服務的時段；換言之，當中並無列車延誤，該時段毋須罰款，而整體的延誤時間應為約5小時，由事故而引致服務暫停的時段。

按照機制，如列車服務延誤逾4小時，每小時（或不足1小時）會罰款250萬元，翻查東涌線及機場快線的首、尾班車時間，受影響的服務時間逾4小時，不過，究竟港鐵會將事故當作一宗，抑或把兩路線視為兩宗事故呢？前者只會罰款750萬元，後者則為1,500萬元。

陳淑莊認為，根據是次延誤，可當作兩宗透明。（資料圖片／余俊亮攝）

陳淑莊：罰款機制欠透明

立法會鐵路事宜小組委員會成員陳淑莊表示，雖然兩線延誤的肇因相同，港鐵確有可能將之視為同一事故，但去年四線癱瘓時，就將之當作四宗事故，各罰200萬元。

她續稱，按四線癱瘓的懲罰標準，現時應當作兩宗事故，即港鐵或可被罰1,500萬元。

不過，陳淑莊亦補充，港鐵罰款機制欠透明，未知會當作多少宗事故計算，而且列車服務休息前、後的受影響服務時段，究竟應將之相加，當作整體延誤時間；抑或是分開計算，機制並未詳細列明，假如屬後者，港鐵的罰款或會暫少。她續稱，政府應增加機制的透明度，並且加以改良，例如考慮事故涉及的站點、傷亡等。

另一名立法會鐵路事宜小組委員會成員議員田北辰亦認為，延誤涉及兩條路線，應當作兩宗事故計算，由於服務一共暫停了逾4小時，按機制應罰750萬元，兩線合共1,500萬元。