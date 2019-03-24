組織發起反撲殺動物遊行　市民批政府制度僵化、未審先判

早前一隻在泰國走失的狗隻，誤隨貨櫃船來港，漁護署以狗隻無健康證明或醫療紀錄為由，不足24小時就以《狂犬病條例》將其人道毀滅，事件引起關注。有組織今（24日）發起集會遊行，反對政府每年撲殺數千動物。有出席人士批評政府制度僵化，是未審先判。

團體在網上與街頭同步發起聯署，截至下午四時已收到逾5000個聯署。（張浩維攝）

遊行在下午約2時45分開始，參加者沿途高呼「流浪動物 有人投訴 即判死刑、尊重生命 成立動保法」等口號。有不少市民帶同狗隻參與遊行。

年約50歲的周小姐帶同自己的狗參加遊行。她表示，看到泰國小狗被人道毀滅的報道後，感到十分心痛，「殺不能解決問題，絕育才能根治，你殺得幾多？」她認為，政府可以其他方式，如教育市民，取代人道毀滅，「（人與動物）可以共存，你有生存機會，動物也有」，批評政府做得不好，市民難以視之為榜樣。

她又呼籲養有寵物的主人不要貪一時興起，看到寵物可愛便買回來，當牠有病有痛時又把牠遺棄，「前線幾多義工都沒用」。

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周小姐表示，看到泰國小狗被人道毀滅的報導後，感到十分心痛。（楊凱力攝）

今年23歲的梁小姐批評漁護署處理事件手法差。（楊凱力攝） 帶同狗隻遊行的阿雯直斥政府制度僵化，與時代脫軌，認為政府未審先判，希望同類事件不要再發生。她表示，自己也有養狗，大家都是生命，對於政府擬撲殺野豬，指「生在香港都很痛苦」。 今年23歲的梁小姐批評漁護署處理事件手法差，「這麼快就把狗隻殺了，只是幾個小時的事，很有問題，還要有主人」，家中養有兩隻狗的她表示很憤怒和傷心，「本身個主人以為找得到，很期待，但收到的消息卻是狗狗已死去」，她認為漁護署應出來交代，政府應加重虐待動物的刑罰。

不少市民帶同狗隻參加遊行。（張浩維攝）

發言人張先生表示，有近千人參加遊行，並在網上與街頭同步發起聯署。（楊凱力攝） 發起遊行的組織的發言人張先生表示，今次有近千人參加遊行，並在網上與街頭同步發起聯署，截至下午4時已收到逾5000個聯署。 他指，是次遊行要求政府就泰國小狗事件公開道歉，並承諾同類事件不會再發生。他又表示，現時很多國家都以絕育代替撲殺方法處理流浪動物，港府每年卻撥款逾2000萬元予漁護署捕捉及撲殺動物，批評政府「仍停留在古代」，要求政府成立動保法，改革漁護署，以絕育代替撲殺。若政府沒回應，他們將再次發起遊行。