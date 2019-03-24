【麻疹爆發】涉染病機師9航班人數無交代　國泰衛生署拒披露

本港近日爆發麻疹，累積個案至今增至20宗。衞生署衞生防護中心今日（24日）公布一宗麻疹個案的最新情況。該個案涉及一名41歲國泰外籍男機師，中心指他於3月12日出現發燒及開始出疹，其間涉事機師曾帶病駕駛7班往來新加坡及泰國的航班。而在整個病毒可傳染期間，他更曾駕駛9班航班，但至為關鍵的航班人員及乘客數目，當局並無主動交代。 《香港01》記者晚上曾向國泰航空及衛生署查詢涉事9航班涉及乘客和機組人員數目。國泰航空及後回覆指，於被衛生署通知後，會按所有程序跟進事宜，提交所需航班及其他資料。根據程序，有關當局會聯絡相關乘客，而國泰航空則負責通知執勤的機組人員。而有關麻疹個案查詢，則需向衛生署查詢。 至於衛生署則就《香港01》有關9航班涉及的乘客和機組人員數目查詢，表示「沒有補充」。

個案涉及一名41歲國泰外籍男機師在病毒可傳染期間，曾駕駛9班航班。

國泰回應：需向衛生署查詢 衛生署回應：沒有補充

該名機師於3月12日出現發燒及開始出疹，並曾駕駛9班航班。他於於3月21日到北大嶼山醫院求醫，同日被轉送往瑪嘉烈醫院入院接受治療，現時仍然留醫。初步調查顯示，個案接觸者包括其妻子及其一子一女，全部均未出現麻疹病徵，亦未發現有麻疹高危人士為接觸者，暫時未知個案為本地個案或是屬外地傳入個案。

國泰航空回覆《香港01》指，有關麻疹個案查詢，需向衛生署查詢。惟衛生署則拒披露9航班涉及乘客及機組人員數目，並回覆《香港01》指「沒有補充」。

接連有機場員工感染麻疹，衞生防護中心發言人表示，今日下午2至5時已安排於港口衞生署衞生站（一號客運大樓四樓抵港停機坪旅客候車室）繼續為有需要，並對麻疹未具備免疫力的機場員工，接種麻疹疫苗。

發言人又指，明天至周五（25日至29日）會加強上述接種安排，有關員工可於早上10時至下午1時，及下午2至5時，到港口衞生署衞生站，以及二號客運大樓第五層機場行政大樓多用途活動室接種。