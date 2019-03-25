濕熱天氣重臨　天文台料周四27度兼濕度達100%　周五局部地區雷暴

近日本港持續陰晴不定，一股清涼的東北季候風正影響本港，同時一道雲帶亦為帶來有雨的天氣。天文台預測，本港氣溫將逐步回升，天色也漸轉明朗，至周四（28日）最高氣溫飆升至攝氏27度，濕度也升至100%。但是，另一股東北季候風隨後趕上，周五局部地區有雷暴，至周末繼續為本港帶來下雨天，晴朗天氣要到下周初再現。

天文台預料，另一股東北季候風會在接近周末為廣東帶來有雨的天氣，周末至下周初該區稍涼。（資料圖片）

今日本港大致多雲，有幾陣雨，初時部分地區能見度較低，吹和緩至清勁東北風，市區氣溫介乎17至21度。

天文台表示，影響廣東的東北季候風會在未來兩三日逐漸被一股潮濕的海洋氣流取代，該區氣溫回升，天色較為明朗。根據最新九天天氣預報，明日起本港部分時間有陽光，且氣溫逐步回升，至周四最高氣溫升至27度，早晚沿岸有霧，日間大致天晴，同時濕度最高升至100%，令當日變得又熱又濕。

（天文台網站截圖）

天文台預料，另一股東北季候風會在接近周末為廣東帶來有雨的天氣，周末至下周初該區稍涼。因此，天文台預測，周五（29日）開始本港有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫稍回落，至下周一（1日）最低氣溫跌至19度。要等到陽光再現，市民或要等到四月初了。