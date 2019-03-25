迎東邨地盤工友指新昌拖欠150萬元薪金　斥房署懶理情況

西九文化區M+博物館工程前承建商新昌，於去年因財困被西九管理局終止合約，並於今年1月申請清盤。 職工盟日前接獲8位於東涌迎東邨地盤工作、受聘於新昌的工友求助，稱遭新昌拖欠共4個月的薪金，涉及約150萬元。他們斥房屋署對欠薪情況無動於衷，未有清晰回應工友訴求。 他們今日（25日）到房屋委員會總部抗議，要求房屋署代支欠薪，否則不排除將行動升級。

職工盟日前接獲8位於東涌迎東邨地盤工作、受聘於新昌的工友求助，稱遭新昌拖欠共4個月的薪金，涉及約150萬元。（張嘉敏攝）

職工盟接獲8位地盤工友求助，他們受聘於新昌營造廠有限公司，並於東涌迎東邨地盤工作。他們稱遭新昌拖欠由去年10月至今年1月，共4個月的薪金。工友稱於去年8月已開始出現欠薪情況，當時曾向房署通報，但未獲理會。

至今年1月新昌申請清盤，工友繼續向署方尋求協助，要求介入代支薪金。其後於本月21日與署方會面，不過對方未有清晰回應訴求。他們引述署方代表稱因新昌被臨時清盤人接手，現時未能代支薪金。

工友質疑署方一早獲悉問題，但未有處理。他們要求房屋署履行責任，代支欠薪款項；同時全面檢討外判工程的投標準則、監察承判商合約及欠薪機制。